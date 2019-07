Andare in spiaggia in elicottero. Ecco la nuova tendenza dell'estate

Andare in spiaggia in elicottero è la nuova tendenza dell'estate. Da Labelon Experience Beach Club di Bacoli si decolla in elicottero per sorvolare la costa, le isole del golfo e la penisola sorrentina.



Dal mese di agosto LABELON, l’Experience Beach Club sulla spiaggia romana di Bacoli (Napoli), inaugura il nuovo servizio lusso di tour e transfer in elicottero. LABELON è infatti il primo ed unico beach club della costa napoletana ad avere un eliporto privato. Il nuovo servizio è realizzato e curato da Hoverfly Srl, azienda presente da oltre dieci anni nel servizio di trasporto passeggeri, che si distingue per una flotta di elicotteri in configurazione executive e VIP ed un’attenta manutenzione.

Hoverfly per LABELON propone mini tour turistici dai 15 ai 50 minuti per sorvolare la costa flegrea, vedere dall’alto i crateri di antichi vulcani e i tanti siti archeologici; oppure volare verso Capri, Ravello, la Penisola Sorrentina. Il servizio prevede anche transfer da e per le isole del golfo, ma anche Ponza e Roma.

Hoverfly garantisce: