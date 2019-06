Andrea Incontri, addio all'uomo Tod’s

Fine della collaborazione tra Tod's e Andrea Incontri, direttore creativo del menswear del marchio dal 2014. “Vorrei ringraziare Andrea per il contributo dato alle collezioni uomo di Tod’s in questi anni”, ha dichiarato in una nota il presidente e AD del gruppo Diego Della Valle. “Per me è stato un onore l’aver fatto parte di questa grande famiglia. Tod’s è stata una scuola e un’importante esperienza di crescita. Ringrazio Diego e Andrea Della Valle per il supporto e l’entusiasmo che hanno sempre saputo darmi”, ha affermato lo stilista.