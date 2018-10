Animali domestici: in Italia sono 60 milioni. Giro d’affari di 2 miliardi

Italia, 60 milioni di animali domestici. Italiani sempre più attenti ai propri amici a quattro zampe

Il prossimo 4 ottobre sarà la Giornata Internazionale dedicata agli animali: in Italia il numero degli animali domestici ha ormai pareggiato quello degli abitanti.

I dati di Trovaprezzi.it – comparatore prezzi online leader in Italia – relativi alle ricerche nelle categorie legate ai prodotti per alimentazione e cura dei cari amici pelosi a 4 zampe (e non solo) confermano la centralità che i pet hanno raggiunto nelle famiglie italiane. I numeri si riaffermano positivi anno su anno anche nel 2018, con una crescita media nel solo primo semestre che si attesta attorno al +15%. Le quasi 900mila ricerche nella categoria Alimenti Cani e Gatti e le 3 milioni di pagine visualizzate, si sommano alle circa 650mila ricerche nella categoria Articoli per Veterinaria (dati da gennaio a giugno 2018), dimostrando come questo mercato non possa ormai più essere considerato una nicchia con gli oltre 2 miliardi di giro d’affari del solo pet food nel 2017.

Animali domestici: pet economy, giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro l’anno

Lo spaccato che emerge dal rapporto Assalco – Zoomark del 2018 è chiaro: il 67% degli italiani ha almeno un animale d’affezione, posizionando la penisola al terzo posto a livello globale tra i paesi più amanti Terzo posto anche nella classifica dei paesi europei “pet-friendly” che vede quindi l’Italia come paese all’avanguardia anche in termini di accessibilità e servizi. degli animali, dietro soltanto a Stati Uniti e Polonia. Non c’è da stupirsi quindi se il numero delle famiglie che spendono meno di 50€ al mese per soddisfare le esigenze dei cuccioli di casa sia in drastica diminuzione negli ultimi anni, a favore della fascia di spesa 50- 100€ al mese che nella prima parte del 2018 è cresciuta di quasi un quarto rispetto all’anno precedente.

Pet economy, quali sono gli animali domestici preferiti dagli italiani?

Ma quali sono gli animali d’affezione più diffusi in Italia?

Il primato va ai pesci con quasi 30 milioni di esemplari, sicuramente complice il fatto che gli acquari si popolano sempre di numerose specie. A seguire gli uccelli – 13 milioni, contro i circa 15 milioni totali tra gatti e cani che detengono in ogni caso il primato di spesa in famiglia: per pesci, uccelli e altri piccoli mammiferi e rettili, la spesa media annua non è nemmeno l’1% di quanto invece si investe per il benessere di cani e gatti.

La fotografia che fa Trovaprezzi.it rafforza questo dato: le ricerche per articoli dedicati a conigli, uccelli, tartarughe, pappagalli sono state nel primo semestre di quest’anno di poco sopra alle 40 mila, all’incirca lo stesso numero che ha interessato i mangimi per pesci e gli accessori per gli acquari.



I protagonisti indiscussi nel cuore, e nel portafoglio, degli italiani restano quindi i cani e i gatti per i quali non mancano attenzioni e cure speciali, e persino regali di Natale: circa il 50% dei proprietari afferma di acquistare agli amici pelosi regali per occasioni speciali e alle volte davvero bizzarri! Sul podio dei prodotti più “particolari” cercati sulle pagine di Trovaprezzi.it: passeggini per cani, fontanella acqua per gatti e salvagenti per cani.