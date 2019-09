Annamaria Alois e Marinella creano le Cravatte da Re con disegni storici

La storia di Ferdinando IV di Borbone che, nella seconda metà del ‘700 diede vita, nell'antico Borgo di San Leucio, alla Real Fabbrica per la produzione di tessuti di seta divenuti famosi in tutto il mondo, ispira questa “regale” Collezione Le cravatte da Re. Le cravatte sono realizzate con un prezioso broccato in tre diversi disegni e in dieci eleganti varianti di colore che soddisfano i gusti classici e quelli più particolari. Il disegno ripropone il giglio borbonico, simbolo ricorrente nei più preziosi damaschi che da oltre due secoli arredano dimore storiche, residenze istituzionali, dal Quirinale a Roma alla Casa Bianca a Washington, ville, yatch e hotel di lusso.

“L’idea di questa collaborazione l’avevo avuta da tempo”, spiega Annamaria Alois. “I miei tessuti e la tradizione serica di San Leucio costituiscono un patrimonio per il territorio e per il nostro Paese.E valorizzarli, facendoli vivere attraverso contesti diversi, oltre quello dell’arredamento, mi appassiona ed è una delle mie priorità.E chi se non Maurizio Marinella poteva essere il partner ideale per questo progetto?Rappresentiamo due eccellenze del territorio e, con Maurizio, oltre al Cavalierato, ci accomuna la passione per la nostra storia, per i Borbone che hanno dato tanto alla nostra Terra.E poi la passione per l’artigianalità, per tutto ciò che è fatto a mano, per la tradizione e la qualità”.

Per Maurizio Marinella, patron dell’omonima Maison, imprenditore di quarta generazione, “questo progetto dà luce e valore e due realtà antiche, unite da una valida artigianalità, oltre che dal pregio delle materie prime. San Leucio è una realtà storica che merita di essere valorizzata il più possibile. La collaborazione con Annamaria Alois è una perfetta sintesi dei valori che ci uniscono e delle tradizioni che cerchiamo di portare avanti. Ritengo importante supportare le grandi realtà del Made in Italy e dare nuovo lustro a tutti quei lavori artigianali che sono da sempre tratto distintivo della nostra Italia e in particolare del nostro territorio”.

La prima cravatta della Collezione, in marine blue con gigli grigio perla, è stata confezionata specificatamente per il presidente Sergio Mattarella e gli sarà donata domani 28 Settembre 2019, in occasione del Convegno nazionale dei Cavalieri del lavoro a Palazzo Reale.

Le altre creazioni sono già presenti nella storica boutique Marinella di Piazza Vittoria, in edizione Platinum limitata, riservata a collezionisti e intenditori dell’accessorio che da sempre rappresenta il simbolo per eccellenza della moda maschile più ricercata.