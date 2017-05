Antonio Palmese hot: da "Ballando con le Stelle" al video delle Calypso Chaos

Maschi 2.0 è il titolo del nuovo singolo della female band Calypso Chaos, disponibile da giovedì 4 maggio negli store digitali per Bravo Bis con distribuzione Believe. Il brano racconta il personaggio del nuovo "stallone italiano" che, annoiato dalla vita quotidiana, trascorre il proprio tempo tra vizi e avventure passeggere. Ma cosa succede se s'invertono i ruoli e da cacciatore, il nostro uomo 'che non deve chiedere mai', si trasforma improvvisamente in preda? Ecco che tra le note pop rock di Maschi 2.0, si ribalta la classica circostanza di cui sono oggetto quotidianamente molte donne. Lo sguardo si spinge oltre: la protagonista a sua volta da preda diviene predatrice, si nutre quindi del corpo dell’amante facendolo suo, lo uccide metaforicamente, spogliandolo di tutta la sua virilità, lo rende inerte, regalandogli un punto d’osservazione tradizionalmente ‘femminile’, nel quale specchiarsi e comprendere che ormai ‘il re è nudo’.

Calypso Chaos



Ad accompagnare il brano tra strofe e ritornelli melodici non poteva che esserci un videoclip dalle immagini esplicite e la coppia più esplosiva ed erotica del momento guidata dalla mano della regista Luna Gualano. Protagonista è Letizia Letza, attrice volto di Moana Pozzi a teatro e concorrente del Grande Fratello 4, affiancata dal cattivo ragazzo del momento, Antonio Palmese.

Palmese, già Nastro d'Argento per la miglior interpretazione de “Il bambino di Carla” in nomination ai David di Donatello, è tra i volti più sexy dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il popolare programma tv in prima serata su Rai 1. Nelle scene video, la band composta da Laura Avallone (voce e chitarra), Annalisa Baldi (chitarre), Martina Bertini (basso) e Tamara Scacciati (percussioni), accompagna i due protagonisti dal locale dove si conoscono alla camera da letto. Il finale è del tutto inaspettato.

Maschi 2.0, il nuovo singolo della female band Calypso Chaos. Antonio Palmese protagonista. E il finale lascia a bocca aperta: GUARDA IL VIDEO