A Tutthotel arredamento e design per alberghi, b&b e strutture ricettive

Si chiama Tutthotel l’appuntamento per il settore ospitalità che si svolgerà a Napoli alla Mostra d’Oltremare dal prossimo 13 al 15 gennaio. La rassegna espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive punta a diventare il più importante appuntamento fieristico per l’hotellerie e le forniture alberghiere del Sud Italia. Non è per caso che la scelta di organizzarlo a Napoli, città che dal 2010 al 2017 ha visto crescere il numero dei turisti del 91%, attestando la città nel 2019 come seconda città più visitata d’Italia. La Campania tra l’altro è la regione in Italia con più strutture cinque stelle, insieme al Trentino. E nel Centro Sud Italia negli ultimi anni sono sorti quasi 12mila bed& breakfast ed ancora più di diecimila palazzi d'epoca e castelli potrebbero presto essere convertiti ad uso ricettivo.

Tuttohotel nasce dunque con i migliori propositi, in un’area espositiva di oltre 4.500 mq dove l’organizzazione di Squisito Eventi, società già nota con ticketlab per l’organizzazione di Tuttopizza, in questo caso con il coinvolgimento di D&Dgroup. Insieme, hanno organizzato un evento completo: mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del contract, design, bagno, benessere e hotellerie. Negli spazi espositivi ci sarà anche una mostra sugli Eco hotel e i b&b di design (B&B Expo Design e 2020 Eco Ospitality) con istallazioni in sei exhibit dedicati, dove primari studi di architettura come Studio Falconio di Marco Falconio, Ars Constructa di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, Fervistudio di Antonio Visone, FDF Design di Francesco della Femina, THDP di Manuela Mannino e Nicholas Hickson e Studio Keller Architettura di Antonio Martiniello, che già operano con successo in Italia e all’estero nel settore della progettazione e dell’ospitality design, proporranno soluzioni innovative per i diversi ambienti di strutture ricettive e non solo, coinvolgendo aziende leader del settore. In fiera le migliori aziende incontreranno direttori d’albergo, titolari di b&b, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d’interni nel periodo in cui le strutture ricettive potranno dedicarsi alla progettazione e all’organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile.