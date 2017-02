Arab Fashion Week, Dubai capitale del "Ready-Couture"

Nella foto Consul Abdalla Alshamsi, Cav. Lavoro Mario Boselli, Jacob Abrian

L’Arab Fashion Week Ready-Couture & Resort 2018 si avvicina e Dubai rimarca la sua posizione in qualità di prima e più importante capitale della moda per i designer di tutto il mondo che portano in passerella le collezioni resort e ready-couture. Due gli obiettivi principali: rivoluzionare il calendario delle fashion week e supportare la creative economy attraverso l’educazione.



Giunta alla quarta edizione, l’Arab Fashion Week rilancia e consolida il suo ruolo di Capitale della Moda per le pre-collezioni e il ready-couture. In programma dal 16 al 20 Maggio, nella lussuosa cornice del Meydan Hotel & Grandstands a Dubai, l’Arab Fashion Week Ready-Couture & Resort 2018 si prepara ad ospitare designer da tutto il mondo pronti per sfilare con le loro pre-collezioni davanti a un pubblico di settore che si indirizza in modo privilegiato e diretto al consumatore di lusso del ready-couture. A sfilare, tra gli altri, ci sarà anche uno dei più noti designer brand Italiani, apprezzati in tutto il mondo.



Mentre New York, Londra e Milano sono le capitali simbolo del prêt-à-porter, e Parigi è l’emblema del Haute Couture, Dubai è l’unica destinazione del “Ready-Couture”: la passerella lanciata dal Arab Fashion Council per indirizzarsi al cliente di lusso che sempre di più cerca proposte esclusive, rispetto della privacy e un approccio eco-sostenibile. La missione del “Ready-Couture” è ristabilire quella relazione privilegiata tra designer e cliente, che oggi manca nel ready-to-wear. Dubai si profila come la Città per eccellenza del “Ready-Couture” anche in virtù della sua posizione geografica, nel cuore del Medio Oriente e a crocevia degli scambi con i mercati asiatici, entrambe regioni che contano la più alta percentuale di clienti di lusso che acquistano prodotti sartoriali e personalizzati.



L’Arab Fashion Week è una destinazione privilegiata anche per le pre-collezioni: l’atmosfera esotica assieme alle infrastrutture d’avanguardia rendono Dubai la Capitale della Moda più importante dove sfilare con le collezioni resort, che oggi costituiscono la quota maggiore delle entrate provenienti dal segmento designer-brand. Il focus sulle pre-collezioni è anche alla base della scelta di sfilare a Maggio, una data molto lontana rispetto ai calendari abituali della settimana della moda. L’obiettivo dell’Arab Fashion Week è infatti quello di incontrare gli interessi dell’industria di settore e quindi di quel 75% di consumatori che spende il proprio budget in acquisti resort. “Una nuova prospettiva che potrebbe presto essere seguita da altre organizzazioni, portando a una rivoluzione nel calendario annuale delle fashion week” sottolinea il Cavaliere del Lavoro Mario Boselli, Presidente Onorario della Camera dalla Moda Italiana e dell’Arab Fashion Council.



Secondo importante obiettivo dell’Arab Fashion Council è promuovere la creative economy attraverso l’educazione. Il Prof. Muthanna Abdul Razzaq, Presidente della American University in the Emirates, ha annunciato l’avvio del Masters of Fashion System, patrocinato dall’Arab Faschion Council, che sarà il primo nel suo genere in tutto il mondo e, contestualmente, ha annunciato il lancio di “tre borse di studio bachelor e una borsa di studio master, aperte a studenti di tutte le Nazioni, per frequentare il Corso di Laurea Triennale in Fashion Design, a Dubai”. Sulla stessa lunghezza d’onda, Lavazza ha annunciato la sua collaborazione con l’Arab Fashion Week per il secondo anno di seguito e ha presentato il contest di design che permetterà al vincitore di frequentare un corso di studi congiunto tra Dubai e Milano e di sfilare alla successiva Arab Fashion Week. “Questo è un segno dell’impegno di Lavazza verso la settimana della moda araba e verso lo sviluppo di una narrativa sempre più orientata alla qualità nella regione del Golfo” - afferma Alessandra Bianco - Chief Public Relations Officer of Lavazza Group - “In linea con la volontà di Lavazza di supportare il talento in qualsiasi settore, proprio in virtù della nostra dedizione all’eccellenza, siamo lieti di presentare il primo contest dedicato al Design in Dubai, con l’occasione dell’imminente Arab Fashion Week”.



In ultimo, l’essenza della Arab Fashion Week è quella di fornire una piattaforma unica per buyer, stampa e clienti di lusso da tutto il mondo. Quest’anno la Fashion Week sarà inaugurata con un gala dinner che prenderà il nome di “Fashion Night Out”, e durante la quale i designer mostreranno in anteprima una preview delle loro collezioni davanti agli invitati più influenti provenienti dalle varie regioni. Oltre 20 fashion show, eventi collegati, showroom, seminari e after-party, Royal Gala dinner, Red Carpet e Fashion Awards animeranno la cinque giorni. Lo scorso anno sono state registrate oltre 16.000 presenze “per questa edizione si prevede di raggiungere un risultato ancora più significativo e di incrementare ancora di più il valore aggiunto al sistema moda”, commenta Jacob Abrian, CEO dell’Arab Fashion Council.



Una crescita che è promossa e supportata in modo costante dal Cavaliere del Lavoro Mario Boselli, Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana e dell’Arab Fashion Council. Il Cav. Boselli ha infatti annunciato che alla quarta edizione dell’Arab Fashion Week prenderà parte anche uno dei più importanti designer italiani di fama internazionale.



L’Arab Fashion Week è organizzata dall’Arab Fashion Council, la più grande autorità no-profit nel settore della moda al mondo, che rappresenta i 22 Paesi arabi membri della Lega Araba. Il Council è stato fondato a Londra nel 2006, con la licenza di autorità internazionale ed extraterritoriale per lo sviluppo della creatività e delle infrastrutture per il settore moda nel mondo Arabo. Presidente Onorario del Arab Fashion Council è il Cavaliere del Lavoro Mario Boselli, che ricopre anche la carica di Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana, l’associazione che organizza la Settimana della Moda a Milano.