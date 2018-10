Arbre Magique contro Balenciaga: denuncia per il portachiavi. Foto

Guai in vitsa per Balenciaga, dopo le polemiche già scoppiate in passato per la borsa blu 'citazione' della maxi shopper di Ikea e la borsa ispirata a quelle coloratissime vendute sulle bancarelle newyorchesi. Balenciaga, che ha a capo la stilista Demna Gvasalia, ha proposto stavolta un portachiavi a forma di pino che sembra ispirato ai celebri diffusori di profumo per automobili Arbre Magique. Il portachiavi Balenciaga è in vendita a 195 euro nei colori azzurro, rosa, verde e nero ed è realizzato in morbida pelle di vitello, mentre il diffusore di profumo costa 1,66 euro.

L’azienda Car-Freshner Corporation and Julius Sämann Ltd, detentrice dei prodotti Arbre magique, ha così deciso di fare causa alla maison del gruppo Kiering per non aver chiesto il permesso di usare il celebre pino colorato, come invece hanno fatto altri marchi avviando una collaborazione.