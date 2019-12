Armani riceve l'Outstanding Achievement Award ai Fashion Awards 2019

Giorgio Armani, in occasione dei Fashion Awards 2019 che si sono svolti presso la Royal Albert Hall di Londra, è stato premiato con l'Outstanding Achievement Award per il suo contributo creativo all'industria della moda.

Nel corso della serata lo stilista ha presentato la sua ultima collezione di Alta Moda Giorgio Armani Privé. Dopo la sfilata, Julia Roberts e Cate Blanchett, da sempre legate allo stilista da un rapporto di amicizia e stima, hanno consegnato l'Outstanding Achievement Award a Giorgio Armani prima di svelare il suo regalo al pubblico londinese, la performance a sorpresa dell’amico di lunga data Eric Clapton, che ha cantato e suonato Tears in Heaven e Layla.

Ospiti internazionali si sono uniti a Giorgio Armani e alla nipote Roberta per condividere il prestigioso riconoscimento, tra le numerose celebrità accorse ad omaggiare lo stilista anche Tom Cruise, Alexander Skarsgård, Sara Sampaio e Barbara Palvin. Una speciale serata Giorgio’s presso l’Harry’s Bar ha concluso la giornata.

Roberta Armani ha indossato un abito lungo nero Giorgio Armani Privé con ampia gonna in filo di seta lurex e bustier ricamato con paillettes nere e cristalli fucsia.

Julia Roberts ha indossato una tuta interamente ricamata di cristalli e boules, Giorgio Armani Privé.

Tom Cruise ha indossato uno smoking Giorgio Armani in crêpe di lana blu con giacca a un bottone, revers a lancia e gilet.

Cate Blanchett ha indossato un abito Giorgio Armani Privé in tulle verde giada con dettagli ricamati con perle e cristalli sullo scollo.

Eric Clapton ha indossato un completo Giorgio Armani in lana blu con giacca a due bottoni e revers a specchio.

Lauren Hutton ha indossato una tuta Giorgio Armani in velluto ricamato.

Alexander Skarsgård ha indossato un completo Giorgio Armani in lana blu con giacca doppiopetto decostruita con revers a lancia.

Michelle Dockery ha indossato un abito a maniche lunghe Giorgio Armani Privé interamente ricamato con paillettes e cristalli neri e con profonda scollatura sul dietro.

Nicholas Hoult ha indossato uno smoking Emporio Armani in velluto stampato con revers a lancia e bottoni in raso.

Yasmin le Bon ha indossato un abito Giorgio Armani Privé in cady di seta nero interamente ricamato a motivi floreali in jais e paillettes.

Stella Tennant ha indossato un abito lungo multicolor Giorgio Armani Privé ricamato con fili di seta, cristalli e paillettes.

Sara Sampaio ha indossato un abito lungo Giorgio Armani Privé con top in pizzo color oro ricamato con cristalli e da una gonna svasata in crinolina e tulle, decorata con motivi a nastri orizzontali in pizzo.

Barbara Palvin ha indossato un abito Giorgio Armani in raso di seta nero con maniche ricamate.

Sam Clafin ha indossato uno smoking doppiopetto Emporio Armani in velluto nero con revers a specchio e bottoni in raso.

Ella Balinska ha indossato un abito bustier Giorgio Armani Privé interamente ricamato con paillettes nere.

Caitriona Balfe ha indossato un abito Giorgio Armani Privé interamente ricamato con baguettes nere.

Zara Larrson ha indossato un abito da sera Giorgio Armani in velluto nero ricamato con paillettes e cristalli.

Eleanor Tomlinson ha indossato un abito da sera Giorgio Armani Privé in cady di seta nero ricamato con paillettes laccate e con motivi di organza effetto pizzo.

Sabine Getty ha indossato un abito da sera Giorgio Armani in velluto nero con motivi effetto mosaico su top e tasche.

Jack Savoretti ha indossato uno smoking monopetto blu Emporio Armani con revers in raso a scialle e bottoni neri.

Leomie Anderson ha indossato un outfit Giorgio Armani Privé composto da bustino in crinolina ricamato con nastri di vernice e cristalli e da una gonna in pizzo nero ricamata con cristalli e nastri di vernice.

Rafferty Law ha indossato un completo Emporio Armani con tessuto effetto bouclé.