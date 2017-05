Arresto cardiaco per Laura Biagiotti, morte cerebrale

E' in fin di vita Laura Biagiotti, la grande stilista romana: i medici dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma hanno avviato le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Ieri sera la Biagiotti, 73 anni, ha avuto un malore con arresto cardiaco, ed e' stata ricoverata alle 21.30. Le manovre rianimatorie, spiegano i sanitari, avviate a quanto riferito gia' prima che la paziente giungesse in ospedale e poi ripetutamente effettuate al Pronto Soccorso, hanno consentito la ripresa dell'attivita' cardiaca, ma il quadro clinico e gli accertamenti effettuati attestano un grave danno cerebrale di tipo anossico. Biagiotti, si legge nel bollettino dell'ospedale, e' ricoverata in Terapia Intensiva in condizioni gravissime.