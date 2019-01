Arriva la sneaker personalizzabile. Nuovo progetto di Ermenegildo Zegna

Arriva My Cesare, prima sneaker completamente personalizzabile lanciata da Ermenegildo Zegna.

Il progetto, lanciato nel corsa della sua ultima sfilata, riguarda una sneaker “multimateriale” che può essere personalizzata con diversi colori Pantone per il logo, sul mesh sovrapposto, sulla tomaia, nei dettagli in pelle e sulla suola in gomma ultraleggera. La personalizzazione, scrive www.pambianconews.com, si può effettuare negli store Zegna, in selezionate boutique worldwide, su Farfetch e su WeChat. La sneaker può essere interamente personalizzata attraverso un’applicazione interattiva ed è disponibile in 6-8 settimane dalla creazione del proprio modello.

Zegna ha coinvolto nel progetto alcuni storyteller tra cui, il musicista americano Topaz Jonas, il cantante latino-americano A. Chal e il modello inglese Sonny Hall, che condivideranno attraverso foto e video le loro esperienze di personalizzazione della sneaker My Cesare.