Arrivano da Gran Bretagna e Spagna i clienti che utilizzano Free Now in Italia

Secondo Free Now, l'app per la mobilità urbana leader in Europa, nella prima metà del 2019, sono stati oltre 1.415.000 i viaggi effettuati tramite questo programma al di fuori del Paese di origine del cliente e se ne attendono molti altri per quest’estate. Circa il 63% dei cittadini europei ha, infatti, programmato una vacanza estiva quest'anno, scegliendo come destinazione più popolare Spagna, Italia e Portogallo, Paesi in cui è presente Free Now.

Per agevolare, quindi, gli spostamenti dei vacanzieri, Free Now lancia per la prima volta in assoluto una campagna promozionale che permette di ottenere il 25% di sconto su una corsa effettuata tra il 15 agosto e l’1 settembre in qualsiasi città in cui è presente il servizio. Usufruire dello sconto è semplice: basta aggiungere il codice "HelloFreeNow" al proprio profilo (sezione Buono) e così viaggiare in tutta Europa all’insegna della libertà di movimento. “Stiamo assistendo ad un forte incremento del numero di clienti che utilizzano l'app di Free Now per i loro viaggi all’estero. I nostri passeggeri amano infatti l’idea di poter utilizzare un’unica app in oltre 100 città europee, senza dover modificare la lingua impostata sullo smartphone, il metodo di pagamento o i dati dell’account: Free Now funziona in Italia allo stesso modo che in Spagna o nel Regno Unito e la qualità dei tassisti è elevata sia che ci si trovi davanti alla Sagrada Família che vicino a Hyde Park”, spiega Eckart Diepenhorst, ceo di Free Now.

Anche gli italiani sono pronti per partire: circa il 61% dei nostri connazionali ha già preparato le valige. Le mete Free Now preferite dagli italiani, nella prima metà del 2019, risultano essere Spagna e Germania, mentre i clienti stranieri che hanno più utilizzato il servizio in Italia arrivano da Gran Bretagna e Spagna.

“La nostra ricerca mostra che i clienti utilizzano il programma Free Now non solo per raggiungere l'aeroporto da cui inizierà la loro vacanza, ma anche per richiedere un taxi una volta arrivati a destinazione nel Paese straniero. Questo è un grande vantaggio anche per i tassisti, che vedono aumentare il loro lavoro e il numero di corse grazie all’alto numero di passeggeri provenienti da tutta Europa”, aggiunge Barbara Covili, general manager Free Now Italia. “L’internazionalità del servizio è quindi una delle caratteristiche della app più apprezzate sia da tassisti che da passeggeri: indipendentemente dal Paese in cui ci si trovi, si può contare sempre sulla nostra affidabilità, trasparenza e profonda conoscenza della città”.