Design, l'e-commerce italiano Artemest sbarca a Ny e in Rinascente a Milano

Artemest.com si appresta a inaugurare nei prossimi giorni uno store fisico a New York e il suo primo corner in Rinascente a Milano. La piattaforma e-commerce per l’artigianato di lusso made in Italy, che nel 2017 ha registrato un fatturato di 1,6 milioni di euro, è stata fondata dalla jewellery designer Ippolita Rostagno e dal giovane amministratore delegato Marco Credendino

Inoltre, Credendino e Marco Deseri, chief digital officer di Artemest, sono stati scelti da Endeavor Italia come imprenditori ad alto potenziale meritevoli di essere aiutati nella scalata a livello globale.

Artemest è il primo marketplace, come spiega PambiancoNews, che mette in vendita su scala globale prodotti di design, décor e lifestyle artigianali, provenienti dal più grande network di produttori indipendenti di lusso al mondo con oltre 15mila prodotti realizzati a mano da più di 500 tra i migliori artigiani e designer.

"Dal lancio a fine 2015 gli Stati Uniti sono stati il nostro primo mercato, che rafforzeremo entro fine 2018 con l’apertura di un pop up store a Soho, New York - spiegano Credendino e Deseri -. Con l’ingresso nel network di Endeavor puntiamo ad accelerare l’espansione in nuovi mercati, grazie alla mentorship di imprenditori locali: già durante l’ISP di Atene abbiamo ricevuto feedback che saranno preziosissimi".