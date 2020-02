Ascolti Tv, Antonella Clerici torna su Rai1 con un cooking show da casa sua

Antonella Clerici sta lavorando ad un nuovo cooking show come spiega ItaliaOggi, che partirà su Rai1 in autunno. Le sue esperienze in programmi in prima serata hanno avuto esiti altalenanti e la conduttrice ha deciso di tornare alle origini (dopo aver condotto per 18 anni la Prova del cuoco) ma la cucina non sarà più in uno studio televisivo bensì a casa sua, una villa in Piemonte circondata da un bosco, all'occorrenza attrezzata per lo show. Porte aperte e tutti invitati al revival tra le pentole della Clerici, che dice, secondo quanto riportato da ItaliaOggi: "Per tanto tempo sono entrata nelle case degli italiani, ora gli italiani entrino in casa mia".