Moda, i vestiti di seconda mano sbarcano nei supermercati

Svolta per la moda second hand. Ora gli abiti di seconda mano si potranno comprare nei supermercati. Almeno in Gran Bretagna, dove i supermercati della catena Asda hanno ampliato l’offerta di "George", la linea di abbigliamento di questa catena. Ecco così la collezione “Re-Loved”, composta da capi second-hand. La fase di test della linea è già iniziata, come scrive PambiancoNews: per le prossime due settimane, infatti, la “Re-Loved” sarà disponibile nel punto vendita Asda di Milton Keynes e includerà, inizialmente, vestiti usati di diversi brand. L’iniziativa, come spiega Drapers, risponde alla volontà del gruppo di ridurre l’impatto ambientale delle sue proposte moda, in linea con quanto già accaduto la scorsa primavera, quando George ha lanciato la prima collezione in poliestere riciclato.