Asia Argento da paura, su Instagram una foto che preoccupa i fan

Asia argento preoccupa i fan

I fan di Asia Argento sono preoccupati per la figlia del regista dopo aver visto le ultime foto che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram che conta 612mila follower.

Asia, infatti, appare molto magra, con il volto scavato.

Asia Argento, le reazioni dei fan alla foto pubblicata su Instagram

"Mangia", "Devi mettere su almeno 10 chili" e, poi, "Sei sulla soglia dell'anoressia": sono questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post dell'attrice. "E' rimasto solo il vestito", scrivono altri. Non sono mancati i commenti sarcastici sulla magrezza di Asia Argento, da molti definita eccessiva.

"Hai tutte le carte in regola per diventare un'icona di stile", "La Ferragni te spiccia casa!". Oltre a impensierirsi, in molti hanno espresso il loro sostegno all'attrice, invitandola a farsi coraggio e ad affrontare il duro momento che sta attraversando. "Tenta. So che vieni da un periodo complicato", e' il messaggio di una delle numerose followers. "Sei sempre bella ma ti vedo troppo magra. Con un po' di peso in piu' staresti meglio". E un'altra persona chiede apertamente ad Asia Argento se non c'entri l'anoressia in tutto questo. Poi ancora: "Vedi di mangiare e lascia perdere questi maledetti social".

Asia Argento, una vita complicata sotto i riflettori

Tra i motivi che avrebbero influenzato ultimamente la vita dell'attrice ci sarebbero la fine della relazione con Fabrizio Corona, il suicidio del compagno Anthony Bourdain e la questione legata a Jimmy Bennett, l'uomo che l'ha accusata di molestie sessuali.