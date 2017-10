Vogue, copertina con la 74enne Lauren Hutton. Aspesi: via pregiudizi sull'età

Lauren Hutton, a quasi 74 anni, è in copertina sul numero di ottobre di Vogue Italia, che per la prima volta nella sua storia dedica un intero numero - in edicola da domani - alle donne over 60. Un numero che di sicuro farà storia, come il celebre 'Black Issue' voluto da Carla Sozzani, dedicato alle donne con la pelle nera e che allora segnò una svolta nel costume. A sottolineare l'importanza di questo numero della rivista è Natalia Aspesi, che su Repubblica sottolinea questa scelta. "Un atto ardito, eroico, rivoluzionario, rispetto alla storia dell' immagine commerciale della donna, che raramente va oltre l' adolescenza vuoi per pubblicizzare mutande industriali che scosciamenti couture da tappeto rosso". E ancora: "Farneti (nuovo direttore di Vogue dopo la scomparsa di franca Sozzani, ndr), figlio della giornalista Chiara Beria di Argentine tuttora seducente oltre che intelligente, ha pensato che valeva la pena di accantonare ogni leggenda e pregiudizio che ancora racchiudono le donne non più giovani nella nebbia dell' irrilevanza fisica, per mostrare la realtà di oggi: dopo i 60 anni nulla ti farà sembrare una trentenne, per fortuna, neppure lo scalpello più sinistro, ma essere sessantenne e oltre non ti toglierà attrattiva, simpatia, piacere. È con la tua età che devi vivere, che devi convincere e convincerti che se un maschio sessantenne è tutto un segreto fascino, anche tu coetanea hai gli stessi poteri voluttuari".