Attila, tutto pronto per il Teatro alla Scala: i primi look. FOTO

Sfilata di moda, come ogni anno, alla prima del Teatro alla Scala. A svelare in anteprima il suo look è dottoressa Dvora Ancona, medico estetico e volto noto di tanti programmi tv, che stasera sarà alla Prima della Scala. "Mi sento Odabella", spiega, riferendosi alla coprotagonista di "Attila", l’opera di Giuseppe Verdi, che quest’anno apre la stagione lirica. Odabella è la coprotagonista, la guerriera forte e coraggiosa che vuole vendicare la sua famiglia sterminata. Dvora indosserà sul viso il prezioso “Agnes”, innovativo trattamento medico senza bisturi che va a sostituire il lifting chirurgico. A far brillare viso e décolleté della dottoressa un’esclusiva parure di orecchini e collier in diamanti disegnati solo per lei dalla Maison Hasbani Gioielli di Milano, come il particolare decoro dell’abito per un totale di ben 100 carati di brillanti. Lo stilista Antonio Riva ha disegnato per Dvora un abito adatto alla donna guerriera Odabella: lo chiffon glitterato ricorda il luccichio della lama del coltello con il quale Odabella uccise Attila.

Rai: "Attila", la prima della Scala, diretta su Rai1 e Radio3





E' l'evento culturale piu' importante dell'anno, e vede protagonisti il direttore d'orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore, le grandi voci di Ildar Abdrazakov, Saioa Herna'ndez, George Petean, Fabio Sartori e uno dei piu' grandi compositori di tutti i tempi: Giuseppe Verdi. E' la prima del Teatro alla Scala, che quest'anno inaugura la sua Stagione con Attila e che Rai Cultura propone in diretta in esclusiva su Rai1 il prossimo 7 dicembre a partire dalle 17.45. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Patrizia Carmine, e' trasmesso in diretta anche su Radio3 e su Rai1 HD canale 501. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Attila nelle case degli Italiani, perche' la grande musica e' di tutti, come hanno dimostrato gli oltre due milioni di telespettatori che il 7 dicembre 2017 hanno seguito su Rai1 Andrea Che'nier di Umberto Giordano per l'apertura della scorsa Stagione della Scala. Oltre a trasmettere l'opera, come di consueto la Rai racconta anche cio' che accade attorno allo spettacolo piu' atteso della Stagione. Su Rai 1, Antonio Di Bella e Milly Carlucci, con collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, conducono la diretta televisiva incontrando, prima dell'inizio e durante l'intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Radio3 seguono la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone, mentre in studio a Roma c'è Oreste Bossini. Coinvolti anche il canale Rai News e la Testata giornalistica Regionale con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala. Oltre che su Rai1 e Radio3, le riprese dell'Attila sono trasmesse anche all'estero, mentre Rai Com distribuisce l'opera in diretta in circa 30 cinema italiani e all'estero. Prima della diretta dell'opera, alle 16.10, Rai Cultura celebra il decennale rapporto tra Rai e Scala con il documentario firmato da Felice Cappa "Scala - Rai: il futuro della tradizione". E' un viaggio nel tempo, seguendo i passi fatti dalle due istituzioni nelle proprie scelte culturali e artistiche, ma anche tecnologiche. Testimoni del racconto sono il Maestro Riccardo Chailly, il Sovrintendente Alexander Pereira, la direttrice generale Maria Di Freda, i musicologi Emilio Sala dell'Universita' Statale di Milano, Emanuele Senici che insegna a Oxford e alla Sapienza di Roma e Angela Ida De Benedictis della Fondazione Paul Sacher di Basilea. E non mancano camei di Claudio Abbado, Giorgio Strehler, Luciano Berio e Bruno Maderna.



Scala: Attila verso tutto esaurito, solo 19 posti a 3 mila euro



A poco più di 24 ore mancavano ancora una ventina, 19 per la precisione, di posti liberi per la Prima di Attila, l'opera di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, che oggi inaugura la stagione del teatro alla Scala di Milano.