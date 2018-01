Au197Sm, il brand che fonde tessuti e oro 24 carati

È Stefano Maccagnani, imprenditore eclettico, l’anima alla guida di Au197Sm, il brand lanciato nel 2016 che ora presenta la sua prima collezione primavera/estate 2018 e che con questo debutto introduce all’interno del panorama moda un new look d’avanguardia: attraverso la fusione dell’oro con il tessuto, brevetto internazionale, Au197Sm propone infatti uno stile contemporaneo, luxury & street. Il nome stesso esprime la storia del progetto: la sigla Au197Sm rappresenta infatti il simbolo chimico dell’unico Isotopo stabile dell’Oro.



Au197Sm trascende i confini di stile, tessuto e materia: le sue collezioni uomo e donna fondono l’oro 24 carati ed altri metalli preziosi insieme al tessuto, attraverso un processo che include passaggi ad alto tasso di ingegnerizzazione e fasi assolutamente artigianali coperti da brevetto internazionale. Al concept, estremamente inedito, si affianca un’estetica minimal dall’appeal street: la palette spazia dalle cromie uniformi al ton sur ton; i materiali privilegiano tessuti tecnici, a tratti alternati da stampe tradizionali camaïeu e jaquard; i tagli portano a volumi leggermente strutturati. Sotto la guida di Paola Emilia Monachesi, a cui è affidata la direzione generale, opera un team giovane e internazionale, diviso tra la sede di Milano, dove è presente l’ufficio stile e marketing, e quella di Roma, dove si trova la logistica e il prodotto.



A questi si aggiungono le collaborazioni con siti produttivi d’eccellenza nel mondo, come ad esempio la piattaforma con sede in India, Nuova Delhi, dal quale provengono i ricami più pregiati. La distribuzione è affidata a showroom internazionali.



Belumbury Fashion Group SRL, che fa capo alla holding EOS SPA e contiene il brand Au197Sm, è una società fondata e gestita da Stefano Maccagnani, imprenditore poliedrico che dal 2000 opera in diverse realtà industriali, spaziando dal settore automotive a quello bio-medicale. Nel 2016 ha deciso di entrare nel settore moda dando avvio a Au197Sm, brand di pret-à-porter che attraverso un’esclusiva tecnica brevettata dalla società stessa fonde l’oro 24kt, l’oro bianco, l’oro rosso e il platino con fibre di alto pregio. Con sede direzionale a Milano e laboratorio produttivo a Roma, e sotto la guida di Paola Emilia Monachesi a cui è affidata la Direzione Generale, Au197Sm è distribuito nei più prestigiosi luxury department stores internazionali, in Europa, Medioriente e Asia.