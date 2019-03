Australia, il lago di Westgate Park cambia colore: 50 sfumature di rosa. FOTO

Una cornice quasi da favola quella che si presenta agli occhi di chi giunge a Westgate Park. L'acqua del lago, infatti, in questo periodo dell'anno si tinge di rosa.

Causa dominante di questa nuova pigmentazione dell'acqua è il clima che, combinato ad una serie di fattori come le scarse precipitazioni e la presenza di una particolare alga sul fondale dell'acqua, ha mutato drasticamente il colore del lago.

L'alga reagisce all'acqua salata e al caldo emettendo beta carotene durante la fotosintesi creando così uno scenario che sta letteralmente facendo impazzire i turisti, accorsi numerosi per godersi questo scenario più unico che raro.