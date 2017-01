Autobus robot e auto volanti pronte a decollare. La fantascienza è realtà

Rivoluzione nel 2017. Grazie a un mix di ricerca, tecnologia e meccanica, entro fine anno le auto volanti potrebbero uscire dal campo della fantascienza per entrare in quello della realtà. C'è molta attesa per la prima dimostrazione di un prototipo di veicolo monoposto che sarà svelato entro la fine del 2017, come di recente ha annunciato Tom Enders, Ceo della compagnia Airbus, che l'anno scorso a questo scopo ha creato la divisione Urban Air Mobility.



Obiettivo di Airbus sono i taxi volanti elettrici, con decollo e atterraggio verticali, da uno o più posti, che si prenotano via smartphone attraverso un'app. Uber al momento sta testando un servizio simile chiamato Uber Chopper, che consente di prenotare un elicottero.



Uno dei concept allo studio di Airbus si chiama Vahana, un veicolo volante autopilotato che può trasportare una persona o delle merci. Un altro ha il nome provvisorio di CityAirbus ed è una sorta di drone a più eliche, pensato per il trasporto di più passeggeri, che inizialmente avrà a bordo un pilota per poi affidarsi alla guida autonoma quando il volo autopilotato sarà regolamentato.

Francia: Parigi sperimenta per prima autobus-robot

Il Comune di Parigi ha iniziato i test del primo autobus-robot senza autista per dare il via alla rivoluzione della mobilita' in citta'. Gli autobus-robot sono elettrici e sono formati da due veicoli collegati tra di loro in grado di trasportare 10 persone. Il mezzo procede in una corsia protetta su un ponte che collega due stazioni ferroviarie nella parte orientale della citta'. Il test durera' tre mesi dopo le quali saranno tratte le somme.



"I veicoli autonomi rappresentano una rivoluzione per ogni citta' sul pianeta e cambieranno il nostro clima urbano e l'uso degli spazi pubblici nei prossimi 20 anni", ha dichiarato il vicesindaco Jean-Louis Missika I mezzi usano un sistema combinato di laser e telecamere per gestire il veicolo ed individuare eventuali ostacoli sul suo percorso.



L'obiettivo finale sara' quello non di usarli tanto nel centro della citta' ma piu' nei tanti sobborghi che circondo Parigi per portare le persone da casa alle stazioni del sistema ferroviario Rer che porta in centro.