Automotive 4.0. Napoli fa scuola e rilancia la Kineton Academy per ingegneri

Più del 90 per cento di assunti a tre mesi dalla conclusione del primo corso. Forte dei risultati d’esordio nella formazione di alto livello, Kineton rinnova la sfida e lancia la seconda edizione dell’Academy dedicata al settore automotive, anche questa volta con il sostegno di Tecnosistem, storica società napoletana attiva da oltre quarant’anni in tutti i settori dell’ingegneria. Cominciata in aprile e terminata a luglio del 2018, la prima edizione dell’Academy ha visto la partecipazione di 30 ingegneri, di cui 27 sono stati già assunti dall’impresa partenopea. Nata nel marzo del 2017, Kineton è specializzata in servizi e prodotti ingegneristici per i settori Automotive, Media e Ict. Tra i clienti figurano grandi marchi come Fca, Ferrari, Maserati (in partnership con Tecnosistem), Honeywell, Draxlemaier, , Panasonic, Cisco, Rai, Datalogic e Sky. La società può già contare su numeri considerevoli: 170 dipendenti, circa 8 milioni di euro di fatturato annuo, e due sedi (di prossima apertura una in Germania).

Centrata sulle soluzioni più innovative del mercato automobilistico, dai veicoli elettrici all’infotainment per veicoli sempre connessi, partirà ad inizio dicembre la seconda edizione della Kineton Academy: una full immersion di 16 settimane che permetterà a venti giovani ingegneri di perfezionarsi nello sviluppo e nella validazione di software e tecnologie destinate a soddisfare i bisogni di un mercato in espansione come quello delle auto elettriche e ibride di nuova generazione.

I requisiti di ammissione

Ammessi dopo una rigorosa procedura selettiva, gli studenti non solo saranno preparati sui più evoluti scenari dell’automotive, ma saranno anche retribuiti per un importo di 500 euro al mese. Per poter essere ammessi alla Kineton Academy è necessaria la laurea specialistica in ingegneria elettrica, elettronica, informatica e dell’automazione. A garanzia di un lavoro quanto più diretto tra corsiti e corpo docente, il numero di corsisti ammessi sarà limitato a venti ingegneri.

Prototipo di auto elettrica, un progetto in collaborazione con la Federico II e l’Università di Salerno

Concepita per proiettare immediatamente gli allievi nel mondo del lavoro, la Kineton Academy prevede gran parte delle ore di formazione in laboratori tecnici dove sperimentare concretamente le più evolute soluzioni tecnologiche di settore. L’Academy potrà contare, in particolare, sul supporto dei Laboratori dei Dipartimenti di Ingegneria della Federico II e dell’Università di Salerno. Gli allievi della Kineton Academy realizzeranno in collaborazione con i laboratori dei due atenei campani un prototipo di un veicolo elettrico.

“A fronte di un mercato sempre più affamato di competenze di alto livello -spiega Giovanni Fiengo, direttore della Kineton Academy -la sola formazione universitaria oggi non basta. Molte tecnologie oggi al centro del settore automotive non sono nemmeno trattate nei corsi di laurea e proprio per questo, in collaborazione con il lavoro svolto negli atenei, abbiamo immaginato un corso fortemente specialistico allo scopo di avere risorse qualificate da poter assumere, come è accaduto nella precedente esperienza”.

L’Academy continuerà a ricevere il sostegno di Tecnosistem Spa, la maggiore società di ingegneria del Mezzogiorno, attiva nei settori dell’automotive, edilizia, aerospazio, infrastrutture, difesa e sistemi ferroviari, con la quale Kineton collabora stabilmente da sempre nell’ambito del settore automotive. “Continuiamo a sostenere un’iniziativa assolutamente meritevole dal punto di vista imprenditoriale, capace di accrescere ulteriormente il valore della già proficua collaborazione con Kineton”, osserva l’amministratore delegato di Tecnosistem, Salvatore Rionero.