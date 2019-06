Babbo Natale in vacanza a Roma a bordo di una Ferrari scortato da Chin8Neri

Dopo il freddo pungente dei mesi scorsi e un viaggio di quasi 4mla chilometri, partito da Rovaniemi, Circolo Polare Artico, Babbo Natale si è goduto la “dolce vita” della Capitale, scortato da Chinotto Neri a bordo di una slitta speciale, ovvero una Ferrari guidata dal pluricampione mondiale di velocità Fabio Barone, presidente del Club “Passione Rossa”. Il tour d'eccezione di uno dei personaggi più amati in assoluto, è partito dal quartiere Parioli, a pochi passi da Villa Borghese, con un seguito di quaranta Ferrari brandizzate con il logo di Chin8Neri, su cui viaggiava anche l’ambasciatore di Finlandia Janne Taalas. Dopo una sosta al Gianicolo, Babbo Natale dopo ha fatto tappa alla sede del Dap per incontrare i figli degli agenti penitenziari e un gruppo dell'Associazione italiana persone Down. In seguito, è stato ricevuto in Campidoglio, accolto dalla presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Carola Penna che ha fatto gli onori di casa.

La “vacanza romana” non poteva escludere le ambite tappe della Città Eterna: è proprio tra Colosseo e Circo Massimo che i fans di Santa Claus e quelli delle “Rosse” hanno potuto degustare le mitiche bevande Neri: Chinotto, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa. Chin8Neri accompagnerà Babbo Natale, sempre a bordo delle “Rosse di Maranello”, anche nel viaggio di ritorno da Roma a Rovaniemi. Infatti, per la prima volta, il 6 luglio 2019, 40 Ferrari provenienti da tutta Italia e tutte appartenenti al più importante sodalizio di clienti della Casa di Maranello, il club Passione Rossa, arriveranno insieme alle bevande Neri al Circolo Polare Artico, a Rovaniemi, capoluogo della Lapponia dove ufficialmente vive e risiede Babbo Natale