BarAwards 2019, il migliore "ambasciatore" per il mondo bar è di Fabbri 1905

E’ Vittorio Agosti, storico professionista e riferimento per il mondo bar daytime di casa Fabbri 1905, il “Brand Ambassador” categoria “Coffee & More” dell’anno. Questo il verdetto dei BarAwards 2019 di Bargiornale, prestigiosi riconoscimenti “alla carriera” che ogni anno premiano e mettono sotto i rilflettori i professionisti e i locali capaci di valorizzare il mondo bar in tutte le sue sfaccettature.

Per Agosti, Brand Ambassador Daytime Fabbri 1905 con uno spiccato profilo internazionale ed esperienze significative nei mercati asiatici ed emergenti, “il premio mi ha trasmesso una grande carica. Desidero ringraziare – ha detto – tutta la Fabbri, che è per me non è un’azienda ma una grande famiglia da 114 anni. La Divisione che rappresento è giovane, ma con un approccio molto professionale, anche grazie alla grande qualità dei prodotti sui quali abbiamo la fortuna di contare”.