Barbie compie 60 anni: sfila a Pitti Bimbo e diventa film

Barbie dà il via alle celebrazioni del suo 60° anniversario con il ritorno in grande stile a Pitti immagine bimbo, con una partnership di grande prestigio con Patrizia Pepe, attraverso Unique Children Wear, che ha reso omaggio ai 60 anni di Barbie con un'inedita capsule collection ad alto tasso di glamour e colore, presentata sullo sfondo della storica Sala della Polveriera nella Fortezza da Basso. La collaborazione con il brand fiorentino rappresenta per Mattel il primo capitolo di un anno ricco di festeggiamenti e celebrazioni che per tutto il 2019 vedranno come protagonista la 'fashion doll' più famosa del mondo, nata come tutti ricorderanno, il 9 marzo 1959.



Grazie alla partnership con Patrizia Pepe, brand di prestigio nel panorama della moda italiana e internazionale, rivedremo Barbie a Pitti Immagine Bimbo con un rientro da grande protagonista. Per Barbie, indiscussa property leader nel mondo del toys che vanta tantissime declinazioni licensing nel segmento dell'apparel, accessories, role play, food, outdoor, publishing e back to school, il 2019 appena iniziato si prospetta un anno eccezionale. Fra i molteplici progetti, nel segmento food emergono Zàini con la sua collezione di tavolette di cioccolato 'hand-made', preziose e ricercate e Caffarel con una linea di cioccolatini in esclusiva per le pasticcerie.



Nella cosmetica prosegue e si amplia la partnership con Sephora, dove le beauty junkies potranno scoprire la particolarissima collezione realizzata in collaborazione con Sephora Collection e composta da 8 rossetti lipstories, 1 set di pennelli, 1 mascara, 1 palette e 4 maschere per viso, piedi, mani e capelli firmate Barbie. Sergio Tacchini porta Barbie sui campi da tennis con una capsule per donna e bambina completa di tutti gli accessori marchiati in co-branding Sergio Tacchini e Barbie, insieme ad una t-shirt donna celebrativa del 60° anniversario.



Infine, è in cantiere un grande progetto con goldenpoint, retailer di successo presente con punti vendita sia sul territorio nazionale, sia nelle principali città estere e che presta grande attenzione all'innovazione e alla qualità di prodotto. Per Barbie svilupperanno una collezione junior di calze, calzini, collant e leggings.

Cinema: un film su Barbie, Margot Robbie sara' l'iconica bambola

Barbie, l'iconica bambola della Mattel, sbarchera' sul grande schermo in un film per la prima volta con attori in carne ed ossa. A impersonarla sara' Margot Robbie, la bionda e 'plasticosa' attrice australiana, perfetta per il ruolo. "Giocare con Barbie promuove fiducia, curiosita' e comunicazione durante il viaggio di un bambino alla scoperta di se'", ha sottolineato la 28enne. "Nel corso dei quasi 60 anni del marchio, Barbie ha permesso ai bambini di immaginare se stessi in ruoli ambiziosi da una principessa al presidente", ha aggiunto l'attrice che si e' detta "onorata dall'avere questo ruolo e produrre un film che ritengo avra' un impatto tremendamente positivo sui bambini e il pubblico in tutto il mondo". L'iniziativa e' frutto dell'accordo raggiunto dalla Mattel con la Warner Bros. Nel 2017 era stata scritturata Amy Schumer ma l'attrice aveva dovuto abbandonare il progetto cinematografico per una sovrapposizione di scadenze.