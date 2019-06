Barbie e Laterza insieme per la prima fashion designer di Original Marines

Barbie non smette di sorprendere e nell'anno del suo 60° anniversario, annuncia una nuova e importante fashion collaboration: Mattel, Original Marines e Filippo Laterza, classe 1995, considerato come il nuovo enfant prodige dell’alta moda italiana, insieme per una capsule limited edition Barbie per la prima volta interamente dedicata alle bambine. Un omaggio alla fashion doll più famosa al mondo, che ha ispirato la carriera del fashion designer fin da bambino e che proprio in occasione dell’anniversario di Barbie, firma la speciale capsule Original Marines , in arrivo per il prossimo autunno.

“È stata per me una grandissima emozione quando Mattel mi ha chiesto di cimentarmi in una capsule collection per il 60° anniversario di Barbie, ho subito colto la sfida lieto di realizzare una collezione che possa parlare della mia visione dell’icona che da 60 anni ispira le bambine e non solo, afferma Laterza. “Barbie è stato il mio primo approccio alla moda quando da piccolino giocavo a realizzare abiti per lei e ora ho finalmente la possibilità di sognare con Barbie, proprio come facevo da piccolo”.

Sempre vicina al mondo della moda, fashion icon e non solo, Barbie ispira le bambine a essere ciò che desiderano dal 1959. Nella collezione Filippo Laterza esprime la sua creatività anche attraverso la scelta di abbinare il rosa iconico Barbie al color malva, il colore identificativo della sua label, nonché colore che rappresenta la creatività. La capsule collection Barbie by Filippo Laterza porta il nome Original Marines, il primo brand di riferimento dell’universo kids. Original Marines crede nello sviluppo di progetti speciali con partner strategici perché rappresentano un ulteriore modo per comunicare la view del brand e raggiungere il target di riferimento. Il progetto, oltre a sottolineare l’expertise e l’attenzione di Original Marines al mondo bambino, rende omaggio a un'icona indiscussa dei nostri tempi con capi esclusivi disegnati da Filippo Laterza e sviluppati all'interno della collezione Fall 2019.

Grazie dunque a Barbie e Original Marines, le bambine avranno la possibilità di indossare capi disegnati da un autentico fashion designer di alta moda come Filippo Laterza.