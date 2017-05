Batman sale sulla Moby Nichi

Di Eduardo Cagnazzi

Il supereroe per eccellenza, Batman, naviga sulle acque dell’arcipelago Toscano. Dopo Gatto Silvestro, il canarino Titti, Willy il coyote, Duffy Duck ed altri personaggi dei fumetti, è la volta di Niki che naviga con la nuova Moby nave del gruppo Onorato. Con le fiancate, differenti tra loro, che riprendono l’intramontabile personaggio dei fumetti DC Comics, la Niki attirerà la curiosità dei grandi e piccoli viaggiatori. Una nave sorprendente, che non ha eguali in tutto il Mediterraneo, frutto della pluriennale e vincente partnership tra la Compagnia della Balena Blu e la Warner Bros Consumer Products. L’ultima nata di casa Moby assicura un alto standard qualitativo in un ambiente piacevole e un'atmosfera cordiale. La nave, che sarà impiegata sulla rotta da Piombino a Portoferraio, è stata infatti sottoposta a un importante intervento di refitting. Sono state completamente rivisitate le aree ospiti, con due nuovi bar e un self service appena realizzati. Tra le novità più attese c’è senz’altro la children area con annessa nursery, oltre a una sala giochi che consentirà ai bambini di addentrarsi nel fantastico mondo dei supereroi. Un rinnovato concept di interior, in grado di accogliere il protagonista della nave, l’Uomo Pipistrello, attraverso un piano architettonico arricchito da molte grafiche della Warner Bros che accompagneranno il passeggero dal garage al ponte più alto, con le hall e le scale che accoglieranno gli ospiti con il tipico mood che caratterizza Moby. Un’immagine giovane, contemporanea, volta a coinvolgere grandi e piccini e a catturare la curiosità della clientela. Entrare nella Moby Niki significa immergersi in un’atmosfera da sogno. Sia i locali che tutti gli arredi sono ideati con grafiche di grande impatto, con i soffitti, le vetrate e le pareti che circondano le sale decorate rigorosamente a tema, e nelle quali giganteggiano, oltre a Batman, anche il suo fido compagno Robin, l’acerrimo nemico Joker e altri personaggi del fantasmagorico mondo DC Comics.

“Questa nave è un vero gioiello, e sono certo lascerà a bocca aperta tutti gli ospiti che la verranno a visitare nei loro viaggi”, dichiara l’amministratore delegato di Moby, Achille Onorato. “Abbiamo scelto come protagonista Batman, il supereroe per eccellenza dei fumetti, un’icona che piace a tutti, grandi e piccoli. Siamo felici di proseguire questa avventura al fianco della Warner Bros, grazie alla quale le nostre navi sono ormai riconosciute universalmente come uniche nel loro genere”.

Insieme a Toremar, Moby è il ponte per l’isola d’Elba. Le due compagnie sono le uniche presenti tutto l’anno, garantendo fino a 100 partenze al giorno, offrendo la possibilità di raggiungere tutti i porti dell’isola collegando Piombino, oltre che con Portoferraio, anche Cavo con traversata di mezz’ora e Rio Marina con traversata di 45 minuti. Il gruppo Onorato è leader del trasporto marittimo

passeggeri e merci sulle autostrade del mare da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 4.700 dipendenti, di cui oltre 4.500 italiani, inclusi gli stagionali. Con le sue compagnie, Moby, Tirrenia Cin e Toremar, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 46 navi, tutte battenti bandiera italiana, con 41mila partenze per 30 porti, programmate per il 2017. Attraverso Moby Spl, il gruppo opera inoltre nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn.