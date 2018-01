Beatrice Borromeo incinta: secondo figlio da Pierre Casiraghi. FOTO

A meno di un anno dalla nascita del suo primogenito Beatrice Borromeo aspetta il secondo figlio da Pierre Casiraghi, come svela il settimanale "Chi". La giornalista è stata immortalata in vacanza a St. Moritz con il primogenito Stefano Ercole Carlo, nato lo scorso 28 febbraio, e il marito. Quella di Beatrice Borromeo non è l’unica gravidanza in corso in casa monegasca: il fratello di Pierre, Andrea, e la moglie Tatiana Santodomingo aspettano il terzo figlio.

Il primo figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi porta un nome che omaggia la storia delle famiglie Casiraghi e Borromeo: Stefano Ercole Carlo. Stefano era il nome del padre di Pierre, che morì il 3 ottobre del 1990 in un incidente nautico. Ercole Grimaldi, invece, era un membro della casata vissuto tra il '500 e il '600. Carlo è un nome molto presente nella famiglia di Beatrice: così si chiamano anche il padre e il fratello di lei.