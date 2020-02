Beauty: tendenza green

Di Franca D.Scotti

Green Tea Pear Blossom di Elizabeth Arden

Una fragranza fiorita, fruttata, femminile.

Il fiore del pero è il simbolo popolare dell’inizio della primavera, ed è proprio

al profumo di questi fiori delicati che si ispira Green Tea Pear Blossom.

La collezione Green Tea di Elizabeth Arden si amplia con la nuova fragranza che sboccia come un fiore a primavera per risvegliare i sensi con il suo aroma delizioso.

Green Tea Pear Blossom cattura con naturalezza il profumo dei freschi fiori di pero e rievoca una passeggiata nella campagna soleggiata.

Una fragranza quasi da assaporare in tutta la sua dolcezza che cattura immediatamente l’attenzione con le frizzanti note di testa di Pera Anjou.

Le sfaccettature di questo delizioso frutto si sovrappongono al meraviglioso abbraccio di profumati vapori di tè verde per avvolgere la pelle con sensazioni piacevoli e poi terminare con tocchi di muschio e ambra.

https://www.elizabetharden.it

La ricerca di Lazartigue per il benessere dei capelli

Con Huile des Rêves, un olio secco nutriente sublimatore, Lazartigue crea il primo olio vegano per capelli senza siliconi.

Adatto a tutti i tipi di capelli, questo prezioso olio secco botanico è formulato senza siliconi e senza oli minerali.

Nutre in profondità, dona brillantezza e disciplina il capello, rispettando la natura e la

delicatezza della fibra senza lasciare residui oleosi.

Al centro della formula una preziosa miscela di attivi nutrienti: il nettare dei sogni.

Una miscela di 4 oli prodigiosi, argan nutriente, albicocca addolcente, camelia fortificante, geranio egiziano riparatore.

Grazie all’applicatore di precisione può essere applicato prima dello shampoo, capelli bagnati o asciutti, o da lasciare in posa la notte.

Grazie all’applicatore di precisione applicato prima dello shampoo, capelli bagnati o asciutti, o come trattamento intensivo da lasciare in posa la notte.

Exfoliate è invece il trattamento pre-shampoo detox che detossifica delicatamente il cuoio capelluto, con un effetto purificante immediato capace di eliminare sebo in eccesso, cellule morte, polveri, inquinamento, residui di styling, colorazione: i trattamenti successivi si rivelano più efficaci.

Infine dalla ricerca Lazartigue anche un Extra-gentle Shampoo ultra-delicato con l’87% di ingredienti di origine naturale: contiene latte di riso che nutre il capello senza appesantirlo e oli essenziali che proteggono la fibra capillare ed il cuoio capelluto.

La sua fragranza è fresca, con note esperidate accompagnate da rosmarino verde

Tutti i prodotti sono certificati dalla British Vegan Society

www.lazartigue.com

Nei laboratori Bottega Verde nasce il nuovo Linfa di Vite

Due anni di ricerca nei laboratori Bottega Verde hanno portato alla creazione del nuovo e potente antirughe Linfa di Vite, a partire dal Trattamento viso riattivatore di giovinezza, punta di diamante di una linea completa composta da Siero viso rivitalizzante, Concentrato distensivo rughe d’espressione e Balsamo idratante viso e corpo.

In particolare, il Trattamento viso riattivatore di giovinezza assicura risultati eccellenti in termini di riduzione rughe e restituzione tonicità alla pelle comprovati da rigorosi test di efficacia.

Tutti i cosmetici della linea coniugano natura e innovazione, impiegando principi funzionali di ultima generazione.

Una scelta fedele alla filosofia di formulazione Bottega Verde, che ha l’obiettivo di selezionare il meglio della natura, trasformandolo in formule innovative ed efficaci, rinunciando alla chimica superflua.

La linea Bottega Verde Linfa di Vite prende il nome dalla pregiata essenza estratta direttamente dai tralci della vite, in grado di far duplicare le cellule della pianta durante la ripresa dell’attività vegetativa in primavera e risvegliare le gemme dormienti, da cui si origineranno nuovi tralci, nuove foglie e grappoli.

Bottega Verde ha selezionato ed estratto la Linfa di Vite per la sua capacità di attivare il metabolismo cutaneo, preservando e nutrendo la vitalità delle cellule dell’epidermide e della barriera cutanea, mantenendo la biodiversità del microbiota.

Nei laboratori di Bottega Verde è stato quindi inserito in formulazione il secondo fondamentale attivo della vite: il Fitocomplesso da uva rossa proveniente da Tenuta Massaini a Pienza in Toscana, il luogo dove l’azienda coltiva le piante e le erbe aromatiche, traendo ispirazione per i propri cosmetici.

Questo attivo, ottenuto dalle bucce di uva rossa grazie al sofisticato procedimento di bioliquefazione enzimatica, svolge infatti un’attività antiossidante 3 volte più potente rispetto ad un tradizionale estratto.

www.bottegaverde.it