Belen e Cecilia Rodríguez presentano la collezione ME FUI

Un viaggio attraverso la Terra del Fuoco. I colori e lo spirito argentino esplodono in ME FUI Disegnata da Belen e Cecilia Rodriguez, ora prodotta e realizzata dalla Giorgio Srl, la collezione per l’estate 2019 ripercorre i luoghi e la cultura della terra argentina in un’esplosione di colore e grafismi.

Motivi lineari e geometrici sono presenti nell’intera proposta di bikini e monokini, in una palette di colori che va da quelli tenui della sabbia e della terra - per arrivare a quelli più forti del blu e del rosso dedicati alla parte più active della collezione.

Da sottolineare i capi in cotone a costine melange, a magline lamè e a jacquard; tessuti inusuali per il mondo mare, vengono utilizzati dal beachwear ME FUI per anticipare una visione futura dell’innovazione che si sta già respirando in questo settore.

La collezione è composta da circa 200 capi, di cui una parte è dedicata ai fuori acqua come abiti e maxi gonne, da abbinare a pochette in tema per completare il look.

Punto forte di ME FUI è la modellistica, costruita con un sistema regolabile pronto ad adattarsi alle esigenze di ogni donna

https://me-fui.com/