Belen Rodriguez, bufera look: "Non ci si veste così". Scandalo battesimo. FOTO

Belen Rodriguez al battesimo in minigonna, bufera look. FOTO



Per Belen Rodriguez non c'è speranza di passare inosservata, qualsiasi cosa indossi. Dopo le recenti polemiche sul lato B rifatto, con tanto di foto a 15 anni postata sui social, Belen Rodriguez è finita sotto attacco per il suo look a un battesimo, dove ha fatto da madrina. Minigonna e calze coprenti, gambe ben in mostra. Per alcuni il look è fuori luogo: "Non ci si presenta così a un battesimo". Per altri Belen Rodriguez ha fatto bene: "Se avessi io le tue gambe..."

Belen Rodriguez lato B rifatto? Lei mostra questa foto: "Guardate qui..."

Periodicamente Belen Rodriguez finisce nel mirino dei social per il suo lato B, che qualcuno sostiene sia rifatto. Per dimostrare la sua naturalezza, allora, Belen Rodriguez ha infatti postato una foto del suo lato B quando aveva 15 anni. "Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata", ha scritto nella didascalia.



Belen Rodriguez lato B, attacco su Instagram



Belen Rodriguez voleva così dimostrare di non essersi rifatta. Ma gli utenti non si sono soffermati sul lato B. Molti hanno avuto da ridire persino sul suo pollice, "troppo lungo".

Bele Rodriguez, dal lato B rifatto al pollice rifatto...

"Me lo sono rifatto a sette anni, ma guarda è ancora così lungo nelle mie storie", ha affermato Belen Rodriguez su Instagram, commentando ironicamente.

Belen Rodriguez, gli amici: "Troppi ritocchini"

Se Belen Rodriguez non ha mai fatto mistero di aver fatto ricorso a qualche "ritocchino", oggi però, gli amici più cari di Belen Rodriguez sarebbero preoccupati, come scrive il settimanale Novella2000. "Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere – fa sapere la rivista dietta da Roberto Alessi -. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi ritocchi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po' troppo".