Belén Rodriguez intrigante in lingerie: i nuovi scatti dal set. FOTO

Abbinamenti sensuali e raffinati per Jadea: un brand che propone lingerie Made in Italy, rappresentato ancora una volta da Belén Rodriguez (vedi gallery con le immagini della collezione attuale e di quelle passate), rende questa stagione più intrigante che mai. Intimo di qualità, giovane e trendy, lavorazioni preziose e modelli creati per valorizzare i diversi fisici, sono un pret-à-porter ideale per una donna moderna ed esigente che non si ferma mai. Le due linee principali, Chic e Moda, offrono un’ampia collezione in cui ognuna troverà quello che desidera.

Jadea prende spunto e si ispira ai più grandi pittori della storia dell’arte per creare una collezione unica nel suo genere. La serie Monet, facente parte della linea Chic, vede protagonisti i ricami floreali: le diverse sfumature in piena gamma autunnale giocano sul blu notte e sul nero. Un coordinato push up e slip (art. 4834) oppure un completino fatto di balconcino e brasiliano (art. 4835), caratterizzati da ricami in velluto, sensuali fiocchetti e trasparenze sugli slip regalano una silhouette sexy. Per chi oltre alla sensualità ama essere comoda, il coordinato canotte e slip (art. 4837) dove i ricami impreziosiscono il décolleté con delicatezza. Infine, il capo più versatile della serie: il body (art. 4836)! Non poteva mancare, con la manica a tre quarti, portabile sia come intimo che come un’elegante maglia. Acquistabili a parte, gli slip (art. 6882), il brasiliano (art. 6883) e midi donna (art. 6884) per avere più opzioni possibili da indossare!

La frizzante e giovanile serie Van Gogh, appartenente alla linea Moda, rallegra anche le giornate più uggiose grazie ai colori vivaci e alle stampe delicate. Il coordinato composto dal triangolo imbottito e uno slip (art. 4815), in malva o in blu, sono caratterizzati da una stampa a contrasto e un pizzo bianco che decora il reggiseno. L’opzione del coordinato push up e slip (art. 4816) offre la variazione del pezzo sopra. Gli slip (art. 6866) sono acquistabili anche separatamente. La serie viene completata dal midi donna (art. 6867) dalla sfumatura jeans.

La serie Picasso, invece, gioca con la microstampa a quadretti con un print floreale. In piombo con rose a contrasto o in blu con un print ton sur ton, il coordinato triangolo imbottito e slip (art. 4817), lo slip a parte (art. 6868) e un brasiliano (art. 6869) color grigio scuro arricchiscono la selezione dell’intimo per questa stagione.

La lingerie prodotta da Jadea è realizzata in morbido cotone e viscosa di qualità, mentre le taglie proposte vestono dalla 2ª alla 5ª per la linea Chic, mentre Moda offre una gamma dalla XS alla M. Infine, gli slip sono disponibili nelle taglie 2/3/4/5/6.

Questo autunno sarà brioso, molto fashion ma con il massimo comfort: grazie a Jadea Chic e Moda 18/19! La varietà delle soluzioni di modelli, texture, stampe e applicazioni, mai uguali ad altri marchi, contraddistinguono da sempre l’intimo firmato Jadea. Una volta indossato, i suoi comfort e qualità diventano irrinunciabili!