Belen Rodriguez, rispunta la farfallina... Questa foto fa impazzire i fan

Belen Rodriguez virale su Instragram, rispunta farfallina e i fan impazziscono

Una immagine di Belen Rodriguez ha mandato in visibilio i fan su Instagram. Non e' la prima volta che la showgirl argentina regala grandi gioie al suo pubblico, ma stavolta c'e' un dettaglio in piu' che ha fatto apprezzare in modo particolare l'ultimo post pubblicato sul social network.

Belen Rodriguez modella per il suo brand "Me fui": riecco la farfallina. FOTO

La Belen Rodriguez si e' fatta fotografare in una posa sexy con un costume body da cui spunta la celebre "farfallina" che fece tanto scalpore a Sanremo 2012, quando l'argentina si presento' sul palco con un vestito dallo spacco cosi' profondo che addirittura si apri' il dilemma se avesse o meno la biancheria intima. La foto, pubblicata qualche ora fa, ha gia' raccolto 288mila like e 1.725 commenti di ogni tipo. "Me fui. ojala'!", ha scritto la Belen Rodriguez nella didascalia: il significato e' presto svelato. La bella argentina ha da poco insieme alla sorella piu' piccola Cecilia, una linea di costumi dal nome "Me Fui".

Belen Rodriguez come a Sanremo 2012: farfallina sexy. FOTO

Belen Rodriguez dunque torna a far parlare di se' dopo le polemiche scatenate dal suo commento all'iniziativa di Fabrizio Corona che ha reso noto in diretta tv il tradimento subito da Riccardo Fogli da parte della moglie Karim Trentini.