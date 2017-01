Bellezza bio-dinamica con melograno, corallo e alghe. Parola di donne

Il Laboratorio Ahura nasce dall'esperienza di tre donne unite dalla riflessione in campo antroposofico e dalla ricerca professionale nell'ambito dell'agricoltura bio-dinamica, della fitoterapia e della cosmesi naturale. Partite 13 anni fa dalla produzione di olii alchemici, hanno sviluppato prodotti dall’altissima concentrazione di principi attivi, che impiegano materie prime ecocertificate, biodinamiche da commercio equosolidale (senza Oli minerali, Parabeni, SLE/SLES, Paraffine, Peg, Siliconi, Gelidificanti di sintesi, BHT e BHA). In vendita nei canali Benessere e Spa, come ad esempio Iki Spa e International Medical Center a Milano e, da dicembre 2016, su ProfumeriaWeb (www.profumeriaweb.com), sito leader in Italia nella vendita online di prodotti di profumeria, cosmesi, bellezza e make-up.

Il Laboratorio avvia la sua attività con la produzione di integratori fitoterapici estratti con il metodo spagirico. Questa fase si compie grazie all'avvio di una serie di proficue collaborazioni con professionisti del settore della medicina naturale - medici, fisioterapisti, operatori del benessere -, tutte persone contraddistinte da un atteggiamento aperto e dalla capacità di armonizzare l'esperienza dell'erboristeria tradizionale europea e dell'omeopatia con gli ultimi sviluppi nell'ambito della ricerca sul naturale. La fase successiva, che ha condotto alla creazione di linee cosmetiche professionali di altissimo livello, si attua come coerente sviluppo della produzione fitoterapica e spagirica, i cui frutti si trasformano in uno dei punti di forza del nuovo orientamento produttivo. Alla base di questo passaggio vi è stata infatti la certezza di ottenere la medesima qualità raggiunta nei prodotti per uso interno anche nella cosmetica e nella cura della pelle.



Ecco alcuni degli ingredienti di bellezza più utilizzati:

Melograno



Fin dall’antica Grecia le dee venivano ritratte con un frutto di melograno in mano, da sempre associato alla fertilità e alla rigenerazione. Per questo motivo il melograno viene considerato particolarmente adatto alla cura del corpo femminile. L’acido ellagico, principio attivo del melograno, contrasta infatti i radicali liberi svolgendo un’azione antiossidante. La Linea Vitis Granatum ricca di antiossidanti, polifenili e vitamine provenienti sia dall’uva sia dal melograno, stimola la sintesi del collagene e dell’elastina, ridonando tono e luminosità alla pelle, diminuisce la produzione di radicali liberi e attiva il microcircolo calmando la pelle arrossata.



L’alga Chlorella raccolta nelle coltivazioni ecosostenibili delle coste bretoni e purificata biologicamente, svolge una forte azione drenante del contorno occhi, contribuendo a ridurre borse e occhiaie, grazie all’effetto decongestionante e schiarente. La presenza innovativa degli aminoacidi, che sviluppano una forte azione antietà, la rendono una formula efficace di nuova generazione.

Il Corallo conferisce tono e sostegno alla pelle proteggendola dagli effetti della disidratazione. Le proprietà delle piante acquatiche Menyanthes trifoliata e Corallina officinalis ridonano elasticità e tono alla pelle e riducono segni dell’invecchiamento, grazie a proprietà antiossidanti. Le alghe derivano da raccolta ecosostenibile lungo le coste bretoni, purificate secondo i criteri biologici più autentici.