Integratori alimentari, allarme: sostanze non approvate in 700 integratori

Bellezza e salute: attenzione agli integratori alimentari

Sostanze potenzialmente dannose e non dichiarate sono state identificate in più di 700 integratori alimentari, in un'analisi condotta negli Stati Uniti dal California Department of Public Health. Sono stati presi in considerazione i dati della Food and Drug Administration (Fda) relativamente al periodo dal 2007 al 2016. Ingredienti farmaceutici non approvati - riporta la ricerca pubblicata sulla rivista 'Jama' - sono stati identificati in 776 integratori alimentari, molti dei quali commercializzati per l'aumento sessuale, la perdita di peso o l'aumento della massa muscolare. Il 20% dei prodotti conteneva più di un ingrediente non approvato. In tutto 28 erano citati in uno o più 'warning' lanciati dall'ente regolatorio americano.