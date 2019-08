Beverly Hills 90210, Brian Austin Green e Tori Spelling: la notizia più attesa

Beverly Hills 90210, Brian Austin Green rivela: "Sono stato con Tori Spelling". BEVERLY HILLS 90210 NEWS

"E' vero, io e Tori siamo stati insieme. Eravamo molto giovani...". La domanda che tanti fan di Beverly Hills 90210 si sono fatti ha trovato ora una risposta. Lo ha confermato Brian Austin Green durante il talk show "Watch What Happens Live" di Andy Cohen, dove ha risposto alle domande del pubblico. Brian Austin Green e Tori Spelling hanno avuto una relazione nella realtà, non sono nella serie tv come David e Donna, anche se il loro amore (reale) è stato di breve durata. Così il "David" di Beverly Hills 90210, il cui revival sta andando in onda dal 7 agosto su Fox Tv, una telespettatrice, che gli ha chiesto se fosse vero che lui e Tori Spelling abbiano avuto una relazione ai tempi di "Beverly Hills 90210".

Beverly Hills 90210, Brian Austin Green: "Sì, io e Tori Spelling siamo stati insieme". BEVERLY HILLS 90210 NEWS

"E' vero, siamo stati insieme. Eravamo giovani... è quello che fanno i giovani", ha raccontato Brian Austin Green. Tori Spelling non è stata l'unica collega attrice con cui abbia avuto una relazione. In passato l'attore aveva infatti dichiarato di aver frequentato Tiffani-Amber Thiessen, prima che lei entrasse nel cast di "Beverly Hills 90210" nei panni di Valerie.

Beverly Hills 90210, Brian Austin Green ora sta con Meghan Fox. BEVERLY HILLS 90210 NEWS

Brian Austin Green è attualmente sposato con Megan Fox, dalla quale ha avuto tre figli, mentre Tori Spelling ne ha cinque con l'attore Dean McDermott. Ospite del programma "Watch What Happens Live", l'attore ha risposto ad alcune domande del pubblico. A metterlo un po' in imbarazzo una telespettatrice, che gli ha chiesto se fosse vero che lui e Tori Spelling abbiano avuto una relazione ai tempi di "Beverly Hills 90210".

Beverly Hills 90210 nuova serie: svelati i cachet degli attori. BEVERLY HILLS 90210 NEWS

Intanto, è stato svelato il cachet degli attori di Beverly Hills 90210. Al confronto con i colleghi di altre serie tv (revival inclusi), il cachet percepito dagli attori di Beverly Hills 90210 è davvero misero: Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling, Gabrielle Carteris, Ian Ziering e Brian Austin Green hanno preso appena 70mila dollari a puntata.

Beverly Hills 90210: i cachet degli attori? Sono bassissimi. BEVERLY HILLS 90210 NEWS

Un confronto? Il revival di "Will & Grace": i quattro attori protagonisti hanno percepito 250mila dollari a episodio nella prima stagione, che sono poi saliti a 350mila per la seconda e la terza. Secondo un sondaggio del 2017, gli stipendi dei protagonisti delle serie tv vanno in media dai 55-85mila dollari (nel caso di attori emergenti e non famosi) fino ai record di un milione di dollari a episodio, come nel caso delle star di "The Big Bang Theory". I non protagonisti portano a casa circa 30mila dollari a puntata.