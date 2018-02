Bianca Balti senza reggiseno come Hunziker, Marcuzzi e... FOTO

Bianca Balti sexy senza reggiseno

Si è tenuto a New York il party di Sports Illustrated per la presentazione del’edizione 2018 del numero speciale dedicato ai costumi: ad attirare tutte le attenzioni sul red carpet è stata Bianca Balti, con un abito scollatissimo e leggero, che lasciava vedere il seno sensuale, esibito dalla top model Bianca Balti anche su Instagram. Soprattutto nell'ultimo periodo Bianca Balti è tornata a postare foto molto sexy, forse da quando è tornata (così pare) single pochi mesi dopo essersi sposata per la seconda volta.

Sanremo 2018, Michelle Hunziker seno super sexy: "trucco" come Kim Kardashian?

Michelle Hunziker sa bene come stare sul palco, unendo ironia, simpatia e sensualità. Lo ha confermato ieri sera, rivelandosi la vera padrona di casa del festival di Sanremo. E così anche la scelta del primo abito per l'ingresso all'Ariston è stata azzeccatissima.

Sanremo 2018: abito con profonda scollatura per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha scelto un abito lungo nero con una profonda scollatura, a V, per il suo esordio alla conduzione del 68^ Festival di Sanremo. Sull'abito di velluto c'erano anche paillettes a impreziosire le maniche e un elegante strascico.

Foto LaPresse - Guarda la gallery Sanremo 2018, per Noemi incidente sexy: seno in vista Noemi in scena con un vestito dalla generosa, molto generosa apertura sul petto, che non lasciava nulla all'immaginazione: il seno della cantante in gara si e' visto in piu' di un momento. Solo che tutto questo e' avvenuto pochi minuti dopo il flash mob canoro delle donne organizzato per sottolineare l'importanza della campagna contro la violenza alle donne...E cio' ha sconcertato piu' d'uno sia tra il pubblico dell'Ariston che in sala stampa. Mentre un Baglioni molto sorpreso ha risposto con un "buonasera, buonasera.." dal tono non proprio stentoreo o deciso al saluto che la cantante ha rivolto a tutti arrivando al centro del palco e facendo un inchino di saluto al pubblico che ha messo in bella vista il seno. Foto LaPresse - Foto LaPresse - Guarda la gallery

Isola dei famosi 2018: Alessia Marcuzzi mixa gli abiti. Di nuovo senza reggiseno? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Visto il successo della scorsa puntata, Alessia Marcuzzi sceglie di nuovo di puntare sul décolleté "birichino". Un top minimal di Topshop indossato senza reggiseno, come quello bianco di lunedì. Per l'Isola dei Famosi 2018 tra l'altro Alessia Marcuzzi ha fatto una scelta di look ben precisa: ogni settimana sceglie e mixa alcuni capi del suo guardaroba, unendo griffe e marchi low cost. una scelta che punta sul riciclo da un lato e sulla fantasia dall'altro. Perché non dare nuova vita agli abiti nell'armadio abbinandoli in un modo diverso come fa Alessia Marcuzzi? TUTTI I LOOK DI ALESSIA MARCUZZI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Isola dei famosi 2018: Alessia Marcuzzi senza reggiseno? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi per la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 dal suo armadio ha scelto: blazer di Stella McCartney (già indossato al Grande Fratello), gonna con frange Alberta Ferretti (messa a Le Iene), scarpe Gianvito Rossi e canotta del brand Ttopshop. Ma quello che ha colpito l'occhio indiscreto di alcuni fans della bella conduttrice dell'Isola dei Famosi è l'apparente assenza del reggiseno. Alessia Marcuzzi va in gol nella diretta di Canale 5 e si prende gli applausi del popolo social.

Sanremo 2018: Michelle Hunziker seno, Hunziker come Kim Kardashian?

In molte hanno subito pensato allo stesso "trucchetto" dello scotch svelato da Kim Kardashian su Instagram. Ecco allora come avere l'effetto push-up assicurato senza che si vedano spalline del reggiseno o altri pezzi di lingerie "a sostegno":

"Non potevo non condividere con voi il mio secreto del nastro adesivo, ragazze!! - scrive Kim Kardashian - È il mio trucco nascosto per avere curve perfette in foto. Dovete fissare i seni dall’alto, dalle spalle, con del nastro adesivo, per averli super liftati. Bisogna lavorarci un po’, ma credetemi ne vale la pena, LOL. Io ho provato di tutto, dal nastro adesivo classico a quello da imballaggio, allo Scotch trasparente. Il migliore secondo me è in carta. Aderisce di più alla pelle! L’importante è non avere lozioni od oli sul corpo. Preparatevi, però a stringere qualcosa tra i denti, per quando dovrete rimuoverlo! LOL".