Bianca Balti, topless da urlo. Moda bikini per Sports Illustrated. Foto

Un sogno che si realizza. Così scrive la top model Bianca Balti su Instagram, postando la sua foto in riva al mare. E' avvolta da una canottiera in rete che lascia trasparire un topless molto sensuale. "Sono super emozionata e onorata di essere nel numero di Sports Illustrated Swimsuit di quest'anno. Non vedo l'ora di essere al VIBES Festival il 17 e 18 febbraio a Houston". Sports Illustrated celebrerà infatti il lancio dell'edizione 2017 dedicata ai costumi con un festival di due giorni a base di musica, cibo e cultura. Appuntamento a Houston per “Vibes” by Sports Illustrated Swimsuit, il 17–18 febbraio.

