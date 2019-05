Bignardi, un nuovo fidanzato per lei. Quanti baci appassionati

Dopo l'addio al marito Luca Sofri, c’è un nuovo amore per Daria Bignardi. La giornalista ritrova il sorriso con un altro uomo: il 52enne romano Stefano. Come scrive Today, i due sono stati visti in un bar accanto al Palazzo del cinema Anteo, a Milano, dai paparazzi di Alfonso Signorini. Le foto dei due sono state pubblicate su “Chi”, baci appassionati, chiacchiere, sorrisi e mani che si sfiorano.

Un nuova vita per Daria, sposata per 15 anni con Sofri e mamma di Emilia, avuta proprio dal collega giornalista 54enne, e di Ludovico, nato dal precedente matrimonio con Nicola Manzoni, insegnante di filosofia e figlio dell’illustre compositore Giacomo Manzoni.