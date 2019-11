Bill Gates supera Jeff Bezos come persona piu' ricca del pianeta

Il fondatore della Microsoft Bill Gates, dopo due anni, torna in vetta alla classifica degli uomini piu' ricchi del pianeta scalzando il Ceo di Amazon Jeff Bezos, secondo il Bloomberg Billionaires Index. A riportare Gates in cima alla classifica, con una ricchezza stimata in 110 miliardi di dollari, la volata dei titoli Microsoft, saliti di quasi il 48% quest'anno. Sulle finanze di Bezos ha invece pesato il divorzio dalla moglie MacKenzie dopo 25 anni e ora siede al secondo posto con un patrimonio di 108,7 miliardi.

Al terzo posto il magnate francese Bernard Arnault con 103 miliardi di dollari.