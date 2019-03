Billionaire firma l'edizione limitata di Rolls-Royce

Billionaire sfreccia in Rolls-Royce.

Grazie a Mansory, società di customizzazione di supercar, il marchio del gruppo Plein ha preso parte alla realizzazione di ‘The Whisper of Ecstasy’, un’edizione limitata Rolls-Royce Cullinan. “I materiali più esclusivi così come le opulente finiture degli interni, riflettono lo stile inconfondibile e qualità inarrivabile del marchio Billionaire”, si legge in un comunicato stampa diffuso dalla griffe.

Le superfici verniciate a specchio brillano nell’abitacolo, abbinandosi alla pelle di coccodrillo di cruscotto e sedili. I ricami fatti a mano su tappetini e poggiatesta riprendono il logo di Billionaire. Il veicolo top-premium sarà prodotto in un’edizione limitata di 13 esemplari in tutto il mondo e il suo prezzo al pubblico partirà da 785.000 euro e verrà presentato al World Premiere International Motor Show di Ginevra (7-17 marzo).

All’interno del Salone verrà inoltre svelato anche il veicolo ‘Star Trooper’ Mercedes-AMG G 63 personalizzato con interni Philipp Plein, realizzato sempre in collaborazione con Mansory. Qui si parte da ‘soli’ 550.000 euro.