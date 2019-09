Bimbi a Festa: il portale per le feste di compleanno dei bambini

Cerchi idee per organizzare la Festa di Compleanno del tuo bambino? Su Bimbi a Festa trovi oltre 500 Location, Animatori, Pasticcerie, Catering e negozi per Addobbi e Regalini.

Come funziona Bimbi a Festa?

Quando vuoi organizzare la festa di compleanno di tuo figlio devi decidere:

Dove verrà organizzata la festa

Se vuoi ingaggiare un animatore

Il buffet e la torta di compleanno

L’allestimento della location, i biglietti di invito, il regalino agli invitati

Bimbi a Festa ti aiuta in tutte queste scelte!

Sul portale sono raccolte numerose Location, Animatori, Pasticcerie e negozi per Addobbi.

Utilizzando i filtri, puoi scegliere la città/zona dove vuoi organizzare la festa di compleanno, impostare un budget e l'età del festeggiato e scegliere i servizi che vorresti per ogni ambito.

Ad esempio, per una location si può scegliere tra: gonfiabili, palestre, piscina, solo la sala da affittare, cascina o fattoria didattica, laboratorio creativo o di cucina, museo/teatro, ristorante…

Per un animatore si può desiderare uno spettacolo di magia, di bolle di sapone o di burattini, l’intrattenimento con giochi di squadra, caccia al tesoro, laboratorio creativo o di cucina,…

Una volta individuata l’attività, basta compilare il form per ricevere informazioni e un preventivo sulla festa di compleanno.

Alcune attività riservano uno sconto speciale agli utenti di Bimbi a Festa. Ricordati sempre di segnalare che sei un utente di Bimbi a Festa per avere lo sconto!

Scrivi la tua recensione su Bimbi a Festa

Quando dobbiamo scegliere una location, un animatore, una pasticceria, un negozio dove comprare gli addobbi e i regalini, ci fidiamo delle recensioni di altri genitori che hanno già organizzato o partecipato a feste di compleanno.

I genitori di tutti i bambini (sia chi ha organizzato la festa di compleanno sia chi ha accompagnato il proprio bimbo in qualità di invitato) possono recensire il professionista. Questo aiuterà altri genitori ad orientarsi nelle varie scelte per organizzare altre feste di compleanno.

Quanto costa usare il portale?

L'utilizzo del sito internet è totalmente gratuito per gli organizzatori della festa di compleanno.

Suggerisci un professionista

I professionisti attualmente presenti su Bimbi a Festa sono prevalentemente localizzati nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Piemonte.

L’obiettivo è espandersi in tutta Italia entro la fine dell’anno, affinché tutti i genitori siano agevolati nell’organizzare la festa di compleanno. Se conosci qualche location, animatore, pasticceria, negozio di addobbi che vorresti trovare su Bimbi a Festa, segnalacelo.

Non perderti gli articoli!

Su Bimbi a Festa trovi anche tantissime idee e curiosità per aiutarti ad organizzare la festa di compleanno del tuo bambino: suggerimenti sul buffet e le torte di compleanno, i giochi da organizzare, indicazioni su dove e come organizzare la festa di compleanno, spunti per i biglietti di inviti, come organizzare le feste di compleanno a tema,…

Sei un professionista?

Se la tua attività non è ancora presente o se vuoi rivendicare la tua scheda, invia una mail a info@bimbiafesta.it. Potrai così gestire in autonomia la tua pagina, aggiungendo una descrizione esaustiva di ciò che proponi, i vari servizi e le immagini delle feste di compleanno. Avrai così maggiori probabilità di essere contattato dai genitori che organizzano la festa di compleanno per il proprio bimbo!

Buona festa di compleanno!

Sito: https://www.bimbiafesta.it

Facebook: https://www.facebook.com/bimbiafesta

Pinterest: https://www.pinterest.it/bimbiafesta

Instagram: https://www.instagram.com/bimbiafesta/

Telefono: 02 36571843

Cellulare e Whatsapp: 379 1265364

Email: info@bimbiafesta.it