Bioesseri, terzo ristorante nel cuore di Porta Nuova a Milano

Uno spazio di 350mq e un progetto ambizioso per il Gruppo Bioesserì, che dopo Milano Brera e Palermo, il prossimo 26 settembre apre il nuovo locale nell’ avveniristico quartiere di Porta Nuova a Milano.

Una sfida nel segno della continuità che si trasforma per godere di un luogo in cui l’anima biologica viene esaltata dall’estrema qualità della selezione dei prodotti e rinnovata con l’energia di nuove proposte.

Bioesseri, nuovo locale a Milano sempre nel segno del biologico e con un cocktail bar dedicato alla mixology bio

“Novità assoluta di Bioesserì Porta Nuova è la presenza di un vero e proprio bio cocktail bar che arricchisce il format con originali proposte di mixology dell’aperitivo e dell’after-dinner. La mixology bio apre un panorama tutto da scoprire e molto di tendenza dove la qualità della materia prima è un elemento imprescindibile per soddisfare un pubblico sempre più attento al benessere oltre che al gusto” afferma Vittorio Borgia.





Il giovane bar tender Andrea Di Prionzio, diretto dall’Executive Director del Gruppo Giacomo Cannici, potrà contare sui migliori produttori biologici per una miscelazione contemporanea e intrigante che punta su proposte semplici nella struttura, fresche, colorate, che appagano l’occhio e il gusto. Dieci signature drink a cui se ne aggiungono quattro in food pairing. Cocktail tropicali a base rum ed estratti, a base tequila e mezcal, a base distillati, sparkling drink con bollicine, soft drink e ovviamente analcolici, sempre seguendo la strada maestra della sostenibilità. Sostenibilità che significa anche utilizzare le materie di recupero, all’insegna della lotta allo spreco senza rinunciare al gusto e alla creatività, con un’attenzione anche al plastic free, sostituendo le cannucce di plastica con la loro versione biodegradabile in amido di mais.

La cucina sarà ancora guidata da Federico Della Vecchia, nella doppia veste di Executive Chef del Gruppo e socio dell’iniziativa Porta Nuova, a fianco di Vittorio e Saverio Borgia fin dall'inizio dell'avventura di Bioesserì. Il menu ripropone i piatti che guardano ai sapori del Mediterraneo e all’esaltazione delle materie prime biologiche, che hanno fatto di Bioesserì un punto di riferimento per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al gusto e all’eccellenza.





Una cucina autentica, dai sapori concreti, che riporta al centro della tavola la materia prima. Piatti della tradizione come gli spaghetti ai tre pomodori o il risotto alla milanese con ossobuco, si affiancano ad altri già noti ma rivisitati, per raccontare la contemporaneità nel solco della tradizione. Non poteva ovviamente mancare la pizza, diventata ormai un must irrinunciabile per Bioesserì, grazie al suo impasto preparato con farine macinate a pietra e lievitato naturalmente per 72 ore. Dieci le pizze in carta, a partire dalle classiche fino alle gourmet, impreziosite da ingredienti sfiziosi.

Altra novità è il business lunch dal lunedì al venerdì composto da 4 insalate, 3 piatti unici (uno vegano, uno di carne e uno di pesce) e un primo del giorno.

Per i dessert il locale continua ad attingere da Baunilla, costola dolce del ristorante che propone delizie dove i toni siciliani si mischiano a quelli brasiliani data la provenienza italo-brasiliana della pasticcera.

Gli interni sono curati dall'architetto Giovanni Musica dello Studio MGALAB, che segue il format fin dagli esordi e che ha già progettato gli spazi di Palermo e Milano seguendo una filosofia bio. Il progetto è stato delineato con l’intento di recuperare lo stato originario della vecchia struttura esaltando l’autenticità dello spazio architettonico. L’ingresso conduce immediatamente verso il focus del locale: il bancone e cocktail bar di Bioesserì, da dove si può osservare la cucina, a vista. Si prosegue su un corridoio dove protagonista sarà il verde da interni e le piante che illuminato da grandi finestre conduce alla sala principale, cuore del locale. Qui un soffitto alto 6 metri darà il senso dell’ampiezza del luogo. La sala accogliente e familiare, è caratterizzata da arredi in legno di rovere naturale, morbidi e sinuosi, con qualche tocco vintage. Tanta l’attenzione anche verso i complementi d’arredo che giocano con i ricordi, come il camino con finitura in ottone o la grande libreria trasformata in bottiglieria. Arricchiscono il tutto comodi divani dai tessuti caldi e vivaci.

“Il locale nel suo complesso si fa portavoce di un modo di vivere attento al rispetto dell'ambiente e della salute. Chi sceglie Bioesserì scegli anzitutto uno stile di vita e noi lo accogliamo in un ambiente caldo, confortevole e green” conclude Vittorio Borgia.