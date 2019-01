Birra Peroni, Marroni Darena è il nuovo direttore dell'Unità di Alta Gamma

Cristiano Marroni Darena, romano di 39 anni, è il nuovo direttore della Superpremium Brands Business Unit, la divisione dell’azienda dedicata al portafoglio di brand di alta gamma tra cui Pilsner Urquell, Grolsch, Meantime,Fuller’s, St. Stefanus e St. Benoit.

Con una profonda esperienza del settore birrario e nel marketing, maturata nel corso degli ultimi quindici anni in Birra Peroni, Marroni Darena ha seguito importanti progetti di sviluppo di brand ed estensione della gamma. Nel suo nuovo ruolo guiderà la Business Unit con l’obiettivo di fornire sempre di più prodotti di altissima qualità e servizio a clienti e consumatori con focus sul canale Ho.Re.Ca, un segmento che in questi anni ha rappresentato un elemento di traino non solo per Birra Peroni ma per tutto il mercato della birra. A confermarlo sono i più recenti dati di Assobirra, secondo cui l’81% dei consumatori dichiara di bere birra proprio in ristoranti, pub, pizzerie, locali serali. Luoghi dove il consumatore di birra vive la vera esperienza di consumo nell’ambito dell’abbinamento al cibo apprezzando la qualità e la differenziazione dei prodotti.

“La guida di questa Business Unit -afferma Cristiano Marroni Darena (nella foto)- è per me motivo di orgoglio e di grande responsabilità. Il mercato della birra in questi anni ha conosciuto uno sviluppo molto importante attraverso la crescita del consumo fuori casa e grazie allo sviluppo del segmento Superpremium, che ha incontrato le preferenze di un consumo sempre più consapevole e informato sui migliori prodotti presenti sul mercato. È per questo che da anni l’azienda ha investito su una divisione ad hoc, una squadra dedicata di professionisti ed esperti accreditati nel settore, con una grande expertise in ambito di impiantistica, servizio tecnico e al consumatore per supportare al meglio il canale”.

In coerenza con la qualità del portafoglio Superpremium, la Business Unit continuerà ad offrire ai clienti - dai distributori ai punti vendita- un servizio di altrettanta qualità in termini di distribuzione e commercializzazione,capace di garantire esperienze di consumo uniche e in linea con il valore degli stessi brand.