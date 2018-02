Puglia, elette le stelle del turismo alla Bit Milano 2018

Brillano le luminarie pugliesi alla Bit di Milano 2018. Brillano le stelle del turismo, scelte dai giornalisti italiani e internazionali esperti di moda, eventi e turismo che eleggono Ceglie, Oria, Melendugno, Caprarica, Terre d’Arneo e Salve le stelle del turismo 2018, tappe imperdibili delle vacanze salentine da vivere anche in bassa stagione!

In un’affollata conferenza stampa, organizzata dalla Rivista Spiagge, alla Bit di Milano, presentato un intrigante itinerario pensato per viaggiatori golosi, curiosi e amanti delle tradizioni e della cultura: Puglia per tutti i gusti: viaggio emozionale attraverso il paesaggio, i sapori, la musica e il divertimento fuori stagione. Ne hanno parlato Angelica Petrachi, consigliera delegata al turismo del Comune di Melendugno, Cosimo Lupo, assessore dell’Unione dei Comuni Union 3, Vincenzo Passaseo, sindaco di Salve, Giorgio Persano vicepresidente della Cooperativa Terra Mia di Caprarica, Antonio Carone, funzionario del Comune di Oria ed esponente della Pro Loco di Oria, Ada Miraglia direttrice commerciale del gruppo alberghiero CDSHotels. Ha moderato la direttrice di Spiagge, Carmen Mancarella (www.mediterraneantourism.it). Sono intervenuti il vicepresidente dell’Associazione regionale pugliesi di Milano, Giuseppe Selvaggi e il responsabile cultura Agostino Picicco e il presidente dell’Associazione Poesia di Melendugno, Enrico Turi.

In campo il meglio dell’imprenditoria pugliese: il gruppo alberghiero www.cdshotels.it, che offre un’ampia scelta tra masserie, villaggi e raffinati hotels in tutta la Puglia, il gruppo Grimaldi Immobiliare www.grimaldivacanze.it che spazia dalla vendita e l’affitto di case vacanza soprattutto a Torre dell’Orso al B&B Alvino, in piazza Sant’Oronzo a Lecce, sopra il più famoso caffè www.alvinosuiteandbreakfast.it. Per chi ama vacanze fuori dagli schemi, a contatto con la natura, ma senza rinunciare ai comfort, ecco i campeggi Torre Castiglione a Torre Lapillo sul mar Jonio, www.torrecastiglione.it e il Campeggio Sentinella sul Mar Adriatico, a Torre dell’Orso www.campeggiosentinella.it. Vicino al mare e tra gli ulivi ecco il B&B Tenuta Calitre a Torre dell’Orso, www.tenutacalitre.com.

Chi dice Puglia dice masserie. E la scelta non può che cadere sulle Masserie di charme Naturalis Bio Resort con Spa a Martano, www.naturalisbioresort.com, Masseria Santa Teresa a Sannicola, vicina a Gallipoli, circondata da pineta, macchia mediterranea e uliveti www.masseriasantateresa.com, Masseria Signora Porzia a Leverano che è anche Cantina ospitale www.agricoladellarneo.it. A Ceglie Messapica ecco la bianca masseria Casina Vitale con una piscina tra i muretti a secco: www.masseriacasinavitale.it.

Per gli amanti del mare e dell’abbronzatura ad oltranza, il consiglio è di pranzare in spiaggia e di non lasciare, neppure per un solo attimo i lidi-ristoranti sul mare, Lido La Sorgente a Torre dell’Orso www.lidolasorgente.it e Lido Li Marangi a San Foca www.lidolimarangi.it.

La sera (ma anche a pranzo) per indimenticabili peccati di gola le tappe obbligate sono nel ristorante Gusto a Castrignano dei Greci dove deliziarsi con raffinata cucina gourmet ispirata dalla cucina tipica salentina www.ristorantegustosalento.it. Sapori unici nel ristorante A Kilometro Zero a Supersano www.ristorantekilometrozero.com collegato all’omonimo ed elegante B&B, uno dei primi ristoranti salentini, che ha fatto dell’uso di prodotti stagionali e coltivati sul posto, la sua filosofia vincente!

Infine nel cuore di Galatina proprio affacciato sulla Chiesa Madre in piazza Santi Pietro e Paolo (con ingresso dalla piazza moderna, Piazza Alighieri 13) ecco il ristorante Hostaria Amarcord www.amarcordhostaria.it che propone cucina tipica salentina: direttamente dalla campagna al piatto.

Ma guai a lasciare il Salento senza portare un souvenir goloso agli amici e ai parenti (rimasti a casa). La tappa è nella cantina Conti Zecca a Leverano www.contizecca.it per rifornirsi degli ottimi vini di negroamaro e primitivo, i vitigni autoctoni del Salento e nella cantina ospitale Agricola dell’Arneo www.agricoladellarneo.it.

IL VIAGGIO TRA LE STELLE DEL TURISMO 2018

Il nostro viaggio inizia con un peccato di gola: siamo a Ceglie Messapica, la capitale dell’enogastronomia in Puglia, dove si possono degustare piatti tipici della tradizione pugliese in ben 52 osterie, trattorie e ristoranti su appena 20mila abitanti.

Dice il sindaco Luigi Caroli: “Fiore all’occhiello della nostra Ceglie è la Med Cooking School unica sezione staccata di ALMA in Italia Meridionale, dove vengono a studiare ragazzi da ogni parte d’Italia e del mondo. La scuola è nel cuore del nostro centro storico che è di grande fascino. Come amministrazione abbiamo incrementato gli eventi legati alla tradizione enogastronomica come il Ceglie Food Festival che ogni anno richiama turisti e visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo”.

“Qui ci sono 52 osterie e ristoranti su appena 20mila abitanti”, dice il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Perrino. “Mangiar bene fa rima con Ceglie Messapica dove si trovano chef stellati, ma anche piccole realtà che offrono cucina casereccia, dai sapori autentici e irripetibili. Le campagne, tra trulli e uliveti sono il simbolo di uno stile di vita che ha spinto persone molto famose ad acquistare casa a Ceglie per trascorrervi gran parte dell’anno, per non dire, il resto della loro vita”.

ORIA, LA PORTA DEL SALENTO. Pochi chilometri e arriviamo a Oria, definita la porta del Salento, dove oltre mille figuranti danno vita alla più grande e longeva rievocazione storica di Puglia, Il Torneo dei Rioni e il Palio in onore di Federico II. “La manifestazione”, dice Antonio Carone del direttivo Pro Loco e del Comune di Oria, “è giunta alla sua 52ma edizione. Viene organizzata dalla Pro Loco di Oria e ricorda l’arrivo del grande Imperatore tedesco Federico II che soggiornò nella cittadina per attendere la sua promessa sposa, Jolanda di Brienne in viaggio da Gerusalemme. L’imperatore indisse il torneamento dei Rioni nel 1225 e gli abitanti di Oria lo rievocano ancora oggi. A fare da cornice a questo straordinario evento è il centro storico, che, tra Cattedrale, quartiere ebraico e case bianche è una tappa imperdibile delle vacanze salentine”.

MELENDUGNO, TRA MARE STORIA E CULTURA. Il nostro viaggio ci conduce ora sul Mar Adriatico nelle Marine di Melendugno con la consigliera delegata al turismo Angelica Petrachi: “Per la sua bellezza, la trasparenza delle acque e la qualità dei servizi offerti, sul nostro mare sventolano ormai da otto anni la Bandiera Blu del Fondo sociale europeo per lo Sviluppo e per l’ambiente, le CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE e la BANDIERA VERDE, un ambito riconoscimento conferito dall’Associazione nazionale medici pediatri che ha riconosciuto le spiagge di Melendugno “a misura di bambino”. Lungo quindici chilometri di costa morbide e bianche spiagge si alternano alla scogliera bassa: Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca, Torre dell’Orso e Torre Sant’Andrea. Una tappa imperdibile è Roca Vecchia, dove c’è la grotta della Poesia, definita dal National Geografich tra dieci piscine naturali più belle al mondo. Ma Roca è anche un’importante sito archeologico dove un’attenta campagna di scavi sta portando alla luce i resti di un’antica città che aveva mura alte dieci metri e spesse 25. Era una città protesa sul Mediterraneo, paragonabile per importanza a TROIA e a MICENE!”

“Ma il territorio di Melendugno non è bello da vivere solo d’estate”, dice la consigliera delegata al turismo. “Anche in bassa stagione sa regalare mille e una emozioni. Un fitto bosco i ulivi lambisce le spiagge e fa di Melendugno un paese leader nella produzione di olio extravergine di oliva (detiene il 4 per cento della produzione regionale) con le sue aziende di eccellenza. Da questa coltura e cultura scaturiscono ben due Notti del Fuoco in pieno inverno: la Focara di San Niceta, il grande falò che si accende il 27 gennaio di ogni anno, e Le Lingue di Sant’Antonio, un falò che arde il 15 febbraio in onore dell’ononimo Santo a Borgagne, centro rinomato tra i Borghi autentici più belli d’Italia! Entrambe le pire vengono costruite con i rami secchi dell’ulivo e segnano la fine della potatura e della campagna olearia”.

Melendugno ha presentato ai giornalisti il nuovo portale turistico www.melendugnotoyou.it e www.destinazionemelendugno.com.

CAPRARICA - A pochi chilometri da Melendugno si trova Caprarica. Qui la cooperativa Terra Mia propone passeggiate tra gli uliveti secolari a cavallo oppure su antichi carretti. “Il 45 per cento della produzione di olio extravergine di oliva è biologica”, esordisce il vicepresidente della Cooperativa Giorgio Persano. “Inoltre a Caprarica si trova l’azienda di allevamento di bovini più grande di Puglia. Nel centro storico si possono ammirare le tipiche case a corte, mentre gli uliveti si distendono a perdita d’occhio dalla Serra fino alla pianura. Caprarica è famosa per la sua Fiera, che si celebra ogni 25 aprile in onore di San Marco: quest’anno festeggiamo i suoi primi 170 anni!”.

TRA LE TERRE D’ARNEO. Salento lento, salento senza tempo è la proposta dell’Unione dei Comuni Union 3 con l’assessore alla cultura Cosimo Lupo che porta i giornalisti alla scoperta di un viaggio emozionale attraverso i Riti della Settimana Santa, quando emerge tutto il carattere spagnolo delle tradizioni salentine.

“La nostra terra, si sa, è ricca di spiritualità”, dice l’assessore di Union 3, Cosimo Lupo. “La domenica delle Palme Veglie con l’associazione Veglieeventi, mette in scena la Passione vivente. Intorno a questo evento abbiamo costruito un itinerario di viaggio che poterà a visitare tutti i Comuni che fanno parte dell’Unione: Lequile, Monteroni, Arnesano, Carmiano, Leverano, Porto Cesareo e Copertino. Ognuno di loro potrà mettere in luce le proprie peculiarità e bellezze. Prevista anche una tappa sulla tomba di don Tonino Bello, ad Alessano, che presto sarà omaggiata anche dalla visita del Santo Padre. Il titolo dell’itinerario è infatti “Santa Fede, i percorsi della spiritualità dalle Terre d’Arneo al Capo di Leuca. E con i percorsi nella natura miriamo a incentivare un turismo lento e fuori stagione”.

SALVE E LE SUE MERAVIGLIOSE MARINE. E per chiudere in bellezza eccoci nel meraviglioso territorio di SALVE, il cui sindaco, Vincenzo Passaseo propone itinerari nella natura alla scoperta della campagna, delle masserie affacciate sul mare e dove si può ascoltare ancora il suono dell’organo più antico di PUGLIA.

“Salve e le sue spiagge sono prese di mira solo in alta stagione” dice il sindaco Vincenzo Passaseo. “Noi proponiamo invece di venire a scoprire il territorio anche in primavera, quando si possono visitare siti archeologici che si trovano proprio a ridosso del mare, gli antichi tratturi che si trovano tra le campagne e le bianche masserie. La nostra chiesa madre conserva l’organo più antico di Puglia ancora funzionante! Risale infatti al 1628, mentre il centro storico di Salve è una vera delizia: si possono ammirare le tipiche case a Torre, case fortificate e il frantoio ipogeo che deve essere considerato il pozzo petrolifero di una volta, quando l’olio d’oliva che vi si produceva (detto lampante) serviva per illuminare le più grandi città d’Europa come Londra Parigi. Mosca. Noi offriamo soprattutto in bassa stagione un tour affascinante e intrigante, sulla scia del turismo culturale, facendo passare il messaggio che in ogni mese dell’anno e soprattutto in bassa stagione, ci sono tantissime buone ragioni per ritornare nella nostra terra”.

Info: www.mediterraneantourism.it

www.melendugnotoyou.it

www.destinazionemelendugno.com

Come arrivare:

La stazione dei treni più vicina è LECCE

L’aeroporto di riferimento è BRINDISI collegato a Lecce con servizi navetta privati oppure con taxi o bus urbano+treno (appena mezz’ora).

L’aeroporto di BRINDISI è collegato alle principali città ed europee con voli diretti e low cost.

Info: www.aeroportidipuglia.it

