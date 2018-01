Bitcoin: Nostradamus ha predetto il boom Bitcoin nel lontano XVI secolo

Bitcoin: Nostradamus aveva predetto l'ascesa della criptovaluta

L'ascesa e Il sorprendente boom Bitcoin e la sua ascesa a sorpreso tutti, ma forse non proprio tutti: Nostradamus aveva predetto l’arrivo della criptovaluta già nel XVI Secolo! E si, è stato affermato, secondo quanto riporta il Mirror.co.uk, che in un brano del suo libro Les Propheties, pubblicato nel 1555, Nostradamus ha previsto il boom del Bitcoin.

Boom Bitcoin: Nostradamus l’aveva predetto

Nostradamus aveva predetto il boom del Bitcoin: i versi di Nostradamus tracciano un'immagine di nazioni crollate e una nuova forma di denaro che emerge dalle macerie.

Nostradamus scrisse:

“Alas, how we will see a great nation sorely troubled and the holy law in utter ruin. Christianity (governed) throughout by other laws, when a new source of gold and silver is discovered.”

“Ahimè, come vedremo una grande nazione profondamente turbata e la santa legge in completa rovina. Il cristianesimo (governato) del tutto da altre leggi, quando verrà scoperta una nuova fonte di oro e argento.”

"Through lightning in the arch gold and silver melted, Of two captives one will eat the other: The greatest one of the city stretched out, When submerged the fleet will swim."

“Attraverso il fulmine nell'arco l'oro e l'argento si sciolgono, dei due prigionieri l’uno mangerà l'altro: la più grande della città si stende, quando sommersa la flotta navigherà.”

Particolarmente interessante il versetto di Nostradamus

"The copies of gold and silver inflated, which after the theft were thrown into the lake, at the discovery that all is exhausted and dissipated by the debt. All scrips and bonds will be wiped out.”

“Gli esemplari di oro e argento gonfiarono, i quali dopo il furto sono stati gettati nel lago, alla scoperta che tutto è esaurito e dissipato dal debito. Tutta la cartamoneta e le obbligazioni verranno spazzate via."

Come si sa, la scrittura di Nostradamus è notoriamente vaga, il che significa che si può leggere quasi tutto nelle sue parole. Tuttavia, alla luce del boom Bitcoin queste parole risuonano familiari.