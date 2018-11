Black Friday 2018: consumatori più entusiasti, digitali e disposti a spendere

Black Friday: in ultimi 3 anni shopping online per 9 italiani su 10 La 'settimana del Black Friday' sta volgendo al termine e conferma la crescita costante del commercio elettronico in Italia. Secondo una ricerca di Reputation Science, negli ultimi tre anni, 4 italiani su 5 (il 79,7%) hanno fatto acquisti online, ai quali si aggiunge un ulteriore 12,7% di persone che non hanno comprato direttamente ma l'hanno fatto con il supporto di qualcuno. Nonostante l'esperienza di acquisto sul web sia quindi altamente diffusa, questo trend non rappresenta comunque la crisi del negozio fisico; solo una parte marginale della popolazione (5,7%), infatti, auspicherebbe la chiusura degli store tradizionali a favore esclusivo delle piattaforme di vendita online, mentre piu' del 57% degli interpellati vorrebbe che entrambe le modalita' di spesa (online e negozi fisici) coesistessero, a patto pero' che l'attivita' commerciale sia in grado di offrire un prodotto o un servizio diverso, meglio ancora se personalizzato.