Black Friday, italiani in partenza per lo shopping nelle capitali europee

Assomiglia ad una sfilata di moda lungo l’Europa la classifica delle mete preferite degli italiani che si concedono un viaggio scontato in occasione del Black Friday, secondo le tendenze rilevate da eDreams.

Questa ricorrenza, fino a qualche anno fa sconosciuta ai più al di fuori degli Stati Uniti, oggi è uno degli appuntamenti fissi, e più attesi, per gli amanti dello shopping. Ma non solo: la febbre dell’acquisto al miglior prezzo ha contagiato ormai moltissimi settori, tra cui anche quello dei viaggi.

E eDreams, una delle agenzie di viaggi online leader in Europa, analizza quindi le ultime tendenze di viaggio in corrispondenza di questa data, segnalando che i viaggiatori amano molto le occasioni, e sono prontissimi a coglierle: gli utenti che hanno prenotato approfittando del Black Friday 2017 sono infatti aumentati rispetto al 2016. Gli italiani, in particolare, hanno letteralmente seguito la moda: la destinazione più gettonata è stata infatti Londra, seguita da Milano e Parigi – mete che vantano le passerelle fashion più glam e invidiate.

Un altro dato che ha differenziato il nostro Paese - accomunandolo curiosamente a Germania e Paesi scandinavi, invece che agli altri Paesi mediterranei - è la propensione a scegliere come prima opzione un viaggio all’estero (Londra, nel caso italiano). In Spagna, Francia e Regno Unito, infatti, sono state le rispettive capitali ad andare per la maggiore, e ad occupare la pole position delle mete preferite dai viaggiatori per il Black Friday.

I viaggiatori tedeschi hanno invece fatto rotta verso Istanbul, Palma di Maiorca e Londra, mentre la classifica delle occasioni di viaggio per gli scandinavi è composta nell’ordine da Londra, Roma e Barcellona.