Black Friday, Unione Consumatori esposto ad Antitrust su finti sconti on line

"Non sono solo i commercianti tradizionali, in occasione dei saldi, a gonfiare il prezzo vecchio per taroccare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all'acquisto. Succede anche per le vendite on line e per il Black Friday. Solo che on line, è più facile essere beccati. E' successo per una vendita su Amazon, che abbiamo deciso di segnalare all'Antitrust affinché possa accertare l'ingannevolezza del messaggio e la scorrettezza della pratica" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Insomma, la vecchia abitudine di far magicamente lievitare la percentuale di sconto, vale, ahimè, anche per il nuovissimo E-commerce. Per questo invitiamo i consumatori a stare attenti agli sconti farlocchi e a guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, confrontando i prezzi, non solo sui diversi siti, ma anche con i negozi tradizionali" conclude Dona.

Il caso riguarda un epilatore che una consumatrice aveva messo nella lista dei desideri e che ora, per il Black Friday, viene venduto allo stesso identico prezzo di una settimana prima, ma con uno sconto di oltre il 53% ed un prezzo che magicamente precipita da 279 a 130,53 euro.