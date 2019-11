Black Friday, vacanze da sogno a prezzi scontati

Vacanze da sogno a prezzi scontati. Dopo il successo dello scorso anno, CDSHotels (www.cdshotels.it) aderisce, anche quest’anno, al black friday. Venerdì 29 novembre dalle 9.00 alle 19.30 sarà possibile chiamare l’ufficio informazioni e prenotazioni (tel. 0832. 35 13 21 int. 1) e richiedere un preventivo per un soggiorno all inclusive al Riva Marina Resort, in Puglia, oppure (ma anche) al CDSHotels Terrasini - Città del Mare, in Sicilia.

Lo sconto sarà pari al 20 per cento e potrà essere cumulato con le altre promozioni attive. Ma, per usufruire di questo eccezionale vantaggio, la prenotazione dovrà essere confermata con il versamento, al massimo, entro la settimana successiva.

Il Riva Marina Resort e il CDSHotels Terrasini - Città del Mare sono tra le strutture più belle del Gruppo CDSHotels, la più grande catena alberghiera di Puglia, che ha sede nel Salento, e precisamente a Lecce, che vanta strutture tra Puglia e Sicilia, a due passi dal mare.

Lambito dalla riserva naturale marina e terrestre di Torre Guaceto, in provincia di Brindisi, tra Carovigno e la città bianca di Ostuni, il Riva Marina Resort si affaccia su una deliziosa caletta della zona, riservata esclusivamente ai clienti del resort. E’ certificato eco-label: impatto ambientale zero, riciclo delle acque, riduzione dei consumi e produzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico. Il Riva Marina resort è tra i fiori

all’occhiello delle proposte CDSHotels.

Spettacolare è poi il CDSHotels Terrasini Città del Mare in Sicilia, ad appena venti minuti dall’aeroporto di Palermo e con le sue

800 camere tutte a terrazza e affacciate sul trasparente mare. E’ immerso in un lussureggiante parco di 27 ettari e con una vista di incomparabile bellezza sul golfo di Castellamare. Ha quattro piscine di cui una olimpionica, quattro ristoranti di cui tre a tema, centro congressi, centro benessere, area shopping, numerosi campi sportivi e il Toboggan, il più grande scivolo d'acqua d'Europa e tra i dieci più belli al Mondo.

Tanto divertimento, buon cibo, relax e benessere per grandi e piccini sono gli ingredienti unici che rendono indimenticabile una vacanza firmata CDSHotels.

